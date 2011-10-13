TÃ¼rkiye FÄ±rsat YaÄŸmuruna tutuluyor!

Bu kampanyanÄ±n en Ã¶nemli fÄ±rsatlarÄ±ndan biri Apple Iphone 4G 32GB Siyah ve Beyaz renk alternatifleri ile 1900-TL yerine sadece 1499 TL fiyatla sahiplerini bekliyor. Â

TÄ±kla , FÄ±rsatlarÄ± YaÄŸmurunu KaÃ§Ä±rma!