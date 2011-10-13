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TÃ¼rkiye FÄ±rsat YaÄŸmuruna tutuluyor!

13.10.2011 - 10:31 | Son GÃ¼ncelleme:

FÄ±rsaturunu.com, kaÃ§Ä±rÄ±lmayacak fÄ±rsatlarÄ± ile tÃ¼keticiye alÄ±ÅŸveriÅŸ keyfi yaÅŸatmayÄ± hedefliyor. Ã‡ok kÄ±sa bir sure iÃ§in herkesin sahip olmak isteyeceÄŸi yÃ¼zlerce Ã¼rÃ¼nÃ¼, Ã§ok avantajlÄ± fiyatlar ile bulabileceksiniz.

Bu kampanyanÄ±n en Ã¶nemli fÄ±rsatlarÄ±ndan biri Apple Iphone 4G 32GB Siyah ve Beyaz renk alternatifleri ile 1900-TL yerine sadece 1499 TL fiyatla sahiplerini bekliyor. /images/100/0x0/55eb1482f018fbb8f8a9ba9cÂ

TÄ±kla, FÄ±rsatlarÄ± YaÄŸmurunu KaÃ§Ä±rma!

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