Türkiye Finans’ın Kurumsal İnternet Sitesi Yenilendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Advertorial>Türkiye Finans’ın Kurumsal İnternet Sitesi Yenilendi

Türkiye Finans’ın Kurumsal İnternet Sitesi Yenilendi

02.07.2015 - 17:01 | Son Güncelleme:

Katılım Bankacılığı’nın öncü ve yenilikçi kuruluşu Türkiye Finans, kurumsal internet sitesi www.turkiyefinans.com.tr’nin tasarımını yeniledi. Banka müşterileri; modern ve kullanıcı dostu arayüz tasarımı sayesinde yeni web sitesinde aradıklarına hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecek.

“Yorulmadan Bankacılık" anlayışı ile müşterilerinin, şubelerin yanı sıra dijital kanallardan da hızlı hizmet almasını hedefleyen Türkiye Finans, kurumsal internet sitesi www.turkiyefinans.com.tr’yi yenileyerek bu konuda önemli bir adım attı. Banka, yeni tasarımı ile müşterilerine bankacılık işlemleri yaparken modern ve kullanıcı dostu bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Türkiye Finans, günümüzde hızla değişen teknolojilere uygun hizmet ve fayda sunmak amacıyla altyapı yatırımlarına büyük önem veriyor. Bu önemin bir göstergesi olarak da internet sitesini yenileyen Banka, mükemmel müşteri deneyimi, teknolojik yetkinlik, ilkeli finansman ve yatırım sağlama vizyonu çerçevesinde oluşturduğu yol haritasıyla sürdürülebilir büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İÇERİK VE GÖRSEL KAYBINA SON
MagiClick’in katkıları ile Mayıs ayında yenilenen www.turkiyefinans.com.tr teknoloji anlamında çok sayıda özelliğe sahip bulunuyor. En önemli özelliği ise Katılım Bankacılığı’nda bir ilk olan Responsive Web Design teknolojisinin kullanılması. Bu teknoloji sayesinde Banka müşterileri; Türkiye Finans İnternet Sitesi’ne çeşitli ekran çözünürlüklerine sahip dizüstü ve masaüstü bilgisayar, tablet ve mobil gibi farklı türlerdeki cihazlardan görsel ve içerik kaybı yaşamadan ulaşabilecek.

GELİŞMİŞ ARAMA ÖZELLİKLERİ
Yeni internet sitesinin bir diğer özelliği ise Microsoft SharePoint 2013 çatısı, Web sitesi SharePoint sayesinde, kolay ve hızlı bir şekilde güncellenebilirken, farklı ekiplerin ortak ara yüzlerde çalışmasına da imkan sağlıyor. Ayrıca iş akışları ile tüm düzenlemeler denetlenebiliyor. En önemlisi ise; SharePoint’in sunmuş olduğu gelişmiş arama özellikleriyle ziyaretçiler sonuçlar içerisinde kaybolmadan, tam olarak aradığı içeriğe çok hızlı bir şekilde erişebilecek.

BehaviorPad Targeting Tool da www.turkiyefinans.com.tr’nin yeni tasarımından söz ederken göze çarpan bir diğer özelliği. BehaviorPad, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların log bilgileri ve davranışlarını anlık olarak değerlendirerek ilişkili içeriğin gösterilmesini sağlayan ve fark oluşturan özel bir uygulama. Banka bu teknoloji ile müşterilerine doğrudan ilgilendikleri ürün ve hizmetlere yönelik etkin içerikler sunabilme imkanına sahip olacak.


İlandır.

Etiketler:
    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.