Türkiye Finans’ın Kurumsal İnternet Sitesi Yenilendi

Katılım Bankacılığı’nın öncü ve yenilikçi kuruluşu Türkiye Finans, kurumsal internet sitesi www.turkiyefinans.com.tr’nin tasarımını yeniledi. Banka müşterileri; modern ve kullanıcı dostu arayüz tasarımı sayesinde yeni web sitesinde aradıklarına hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecek.
“Yorulmadan Bankacılık" anlayışı ile müşterilerinin, şubelerin yanı sıra dijital kanallardan da hızlı hizmet almasını hedefleyen Türkiye Finans, kurumsal internet sitesi www.turkiyefinans.com.tr’yi yenileyerek bu konuda önemli bir adım attı. Banka, yeni tasarımı ile müşterilerine bankacılık işlemleri yaparken modern ve kullanıcı dostu bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.
Türkiye Finans, günümüzde hızla değişen teknolojilere uygun hizmet ve fayda sunmak amacıyla altyapı yatırımlarına büyük önem veriyor. Bu önemin bir göstergesi olarak da internet sitesini yenileyen Banka, mükemmel müşteri deneyimi, teknolojik yetkinlik, ilkeli finansman ve yatırım sağlama vizyonu çerçevesinde oluşturduğu yol haritasıyla sürdürülebilir büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyor.
İÇERİK VE GÖRSEL KAYBINA SON
MagiClick’in katkıları ile Mayıs ayında yenilenen www.turkiyefinans.com.tr teknoloji anlamında çok sayıda özelliğe sahip bulunuyor. En önemli özelliği ise Katılım Bankacılığı’nda bir ilk olan Responsive Web Design teknolojisinin kullanılması. Bu teknoloji sayesinde Banka müşterileri; Türkiye Finans İnternet Sitesi’ne çeşitli ekran çözünürlüklerine sahip dizüstü ve masaüstü bilgisayar, tablet ve mobil gibi farklı türlerdeki cihazlardan görsel ve içerik kaybı yaşamadan ulaşabilecek.
GELİŞMİŞ ARAMA ÖZELLİKLERİ
Yeni internet sitesinin bir diğer özelliği ise Microsoft SharePoint 2013 çatısı, Web sitesi SharePoint sayesinde, kolay ve hızlı bir şekilde güncellenebilirken, farklı ekiplerin ortak ara yüzlerde çalışmasına da imkan sağlıyor. Ayrıca iş akışları ile tüm düzenlemeler denetlenebiliyor. En önemlisi ise; SharePoint’in sunmuş olduğu gelişmiş arama özellikleriyle ziyaretçiler sonuçlar içerisinde kaybolmadan, tam olarak aradığı içeriğe çok hızlı bir şekilde erişebilecek.
BehaviorPad Targeting Tool da www.turkiyefinans.com.tr’nin yeni tasarımından söz ederken göze çarpan bir diğer özelliği. BehaviorPad, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların log bilgileri ve davranışlarını anlık olarak değerlendirerek ilişkili içeriğin gösterilmesini sağlayan ve fark oluşturan özel bir uygulama. Banka bu teknoloji ile müşterilerine doğrudan ilgilendikleri ürün ve hizmetlere yönelik etkin içerikler sunabilme imkanına sahip olacak.
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