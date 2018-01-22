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    Türkiye Finans çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Hürriyet Haber
    22.01.2018 - 17:25 | Son Güncelleme:

    Türkiye Finans ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Türkiye Finans hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Türkiye Finans 09:00-12:30 / 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Türkiye Finans; %100 yerli sermayeli ilk özel finans kurumu olarak 1991 yılında kurulan Anadolu Finans ile 1985-2001 yılları arasında Faisal Finans Kurumu adıyla katılım bankacılığı hizmeti sunan Family Finans’ın 2005 yılında ortaklığıyla kurulmuştur.

    Türkiye Finans çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Birleşmeyi takiben güçlü bir kurumsal kimliğe kavuşan banka, hedef kitlesi giderek genişleyen katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmiştir. 2008 yılında, The National Commercial Bank tarafından çoğunluk hissesi satın alınan Türkiye Finans Katılım Bankası, bu tarihten sonra değişim ve atılım dönemine girmiştir. 5 ülkede yatırımları bulunan, Suudi Arabistan’ın ilk ve en büyük bankası The National Commercial Bank’in yüzde 67.03 hisse ile hâkim ortağı olduğu Türkiye Finans Katılım Bankası, katılım bankacılığı sektörünün öncü oyuncularındandır. Türkiye Finans’ın Yurt içinde 277 adet şubesi bulunmaktadır.

    Türkiye Finans çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

     

    Türkiye Finans çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da  mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları hizmet vermemektedir.

    Türkiye Finans merkez binası, Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Türkiye Finans merkez şubesine 0216 676 20 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 676 29 05​ faks numarasıyla erişebilirsiniz.

    Etiketler: Türkiye Finans , Banka , adres , iletişim , 2018 , çalışma saatleri , son dakika
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