Türkiye evimiz

TÜRKİYE doğrudan yatırım çekmeye devam ediyor. Gelen son yatırım Avusturyalı ambalaj devi Prinzhorn’dan. Prizhorn Holding’in kağıt fabrikası iştiraki Hamburger Containerboard GmbH tarafından Kütahya’ya kurulacak olan 300 milyon Euro’luk kağıt fabrikası doğrudan 500 kişiye istihdam sağlayacak. Dolaylı olarak yeni fabrikanın istihdam kapasitesinin 1500 kişiye ulaşması beklenirken fabrikanın 2020’ye kadar tamamlanması planlanıyor. Prinzhorn Holding CEO’su Cord Prinzhorn, Türkiye’de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini dile getirerek, “Bir çok ili dolaştık hepsi yatırım için bizi istiyordu. Hatta bölgeler arası tatlı bir rekabet bile olduğunu söyleyebilirim. Yatırım için dağları yerinden oynatırız diyorlar. Benim ülkem Avusturya’da yabancı yatırımcıya bu kadar sıcak davranılmaz. Rusça ve Çince öğrenen yöneticilerim artık Türkçe öğrenmeye başladı. Ben henüz konuşamasam da çoğu konuşuyor. İyi pazar ve istikrarlı ekip Türkiye’de büyümemizin temelini oluşturuyor” diye konuştu.



İLK 2012’DE GELDİ

Avusturyalı Prinzhorn’un bu Türkiye’deki doğrudan yatırımı olsa da şirket Türkiye’nin yabancısı değil. 2012’de Dentaş Ambalaj’ı satın alarak Türkiye’ye giren şirketin Denizli, Çorlu, Adana ve Eskişehir’de ambalaj ve kağıt fabrikaları bulunuyor. Dünya çapında ise diğer iki ambalaj ve kağıt fabrikası Fransa ve Macaristan’da. Kütahya ile birlikte Türkiye’deki üretim tesisi sayısı 5’e çıkacak. 480 bin ton konteyner kartonu üretim kapasitesine sahip olacak Kütahya fabrikası yüzde 100 geri dönüştürülmüş kağıt kullanacak. CEO Cord Prinzhorn, aile şirketi olduklarını ve el sıkıştıklarında samimiyetle iş yaptıklarını dile getirerek “Biz Türkiye’ye çok pozitif bakıyoruz. Zaten kağıt fabrikaları sermaye yoğun yatırımlardır ve tesisi kurunca 20-30-50 yıl kalırsınız. Türkiye’nin geleceğinin istikrarlı olduğunu düşünerek yatırım yaptık. Büyüme rakamlarını gördüm ve çok memnun oldum. Kendimizi Türkiye’de güvende hissediyoruz” dedi. Yatırım maliyetinin yüzde 60’ını özkaynaklarından karşılayacaklarını yüzde 40’ını ise Avusturyalı bankalardan alacaklarını söyleyen Prinzhorn, “Türkiye’de faizler çok yüksek. Türk Lirası’nın döviz riski var. Ama bizim için finansman üçüncü sırada. Önceliğimiz insan kaynağı ve pazar durumu ki biz ikisinde de çok şanslıyız” diye konuştu.



YÜZDE 100 GERİ DÖNÜŞÜM

Hamburger Containerboard GmbH Genel Müdürü Harald Ganster de toplam 2 milyon tonluk kapasitelerinin şu an 160 bin tonunun Türkiye’de olduğunu belirterek, “Yüzde 100 geri dönüşümden elde edilen hammaddeleri Kütahya fabrikamızda kullanacağız. İzmir, Ankara, İstanbul gibi merkezlerin ortasındayız. İlk dönemde geri dönüşüm yeterli olmazsa ithalat da yapabiliriz. 480 bin ton kapasite çok yüksek çünkü” dedi.



Prinzhorn da geri dönüşüm ve atık yakma tesisleri için kamu ile ortaklık yapılabileceğine dikkat çekerek, bunun için ortak tesis kurmayı da düşünebileceklerini vurguladı. Türkiye’de kendi yatırımları olduğu gibi satın almalara ve ortaklıklara da açık olduklarını vurgulayan Prinzhorn, “Türkiye’de kağıt geri dönüşümü yüzde 45-46, Avusturya’da yüzde 78. Daha fazla atık toplanmalı. BUnu kurumsallaştırıp profesyonelleştirebiliriz. Bunun için kamu ile ortaklığa da hazırız” dedi.

Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut ise Türkiye’ye son 6 ayda giren doğrudan yabancı yatırımın 4.9 milyar dolara ulaştığını belirterek önümüzdeki yeni yatırımların da açıklanacağını söyledi.