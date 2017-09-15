Kılıçdaroğlu ile Le Drian’ın görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ın da katıldığı basına kapalı görüşmede Fransız Bakan, ‘Adalet Yürüyüşü’nün olumlu bir hava yarattığını, tüm dünyada ve Avrupa’da da yankı uyandırdığını söyleyerek Kılıçdaroğlu’nu ‘hukuktan ve demokrasiden yana tavrı nedeniyle’ kutladı.



Kılıçdaroğlu da görevlerinden ihraç edilen kamu görevlileri ile tutuklamalardan söz ederek, “Tutuklu gazeteci ve milletvekilleri serbest bırakılmalı” dedi. Le Drian, AB süreciyle ilgili olarak da Türkiye’nin özgürlük ve demokrasi konularında adım atmadıkça, AB’de bir ilerleme sağlanamayacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu ise “AB’nin Erdoğan’a dönük olumsuz yaklaşımı nedeniyle Türkiye’ye zarar verilmesini kabul edemeyiz. Türkiye Erdoğan’dan ibaret değil. Hem AB hem de AB üyesi ülkelerle bozulan ilişkilerin düzeltilmesi gayreti içerisindeyiz” dedi.



