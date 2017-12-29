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Türkiye ekonomisi ile ilgili kritik veriler

REUTERS
29.12.2017 - 13:06 | Son Güncelleme:

Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan 2017 üçüncü çeyrek sonuna ilişkin borç stoku verileri ve milli gelire oranları şöyle gerçekleşti: 

*Türkiye brüt dış borç stoku üçüncü çeyrek itibarıyla 438 milyar dolar, stokun milli gelire oranı yüzde 51.9 oldu

*Türkiye net dış borç stoku üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 282.1 milyar dolar, stokun milli gelire oranı yüzde 33.4 oldu

*Avrupa Hesaplar Sistemi 2010'a (ESA 2010) uyum çalışmaları kapsamında AB tanımlı genel yönetim borç stoku hesaplama yönteminde ve tablo düzeninde revizyona gidildi

*Revize edilmiş AB tanımlı genel yönetim borç stoku üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 836 milyar TL, stokun milli gelire oranı yüzde 28.2 oldu

*Türkiye kamu net borç stoku üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 229.5 milyar TL, stokun milli gelire oranı yüzde 7.8 oldu.

 

Etiketler: Hazine , Vergi
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