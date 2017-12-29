Türkiye ekonomisi ile ilgili kritik veriler

Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan 2017 üçüncü çeyrek sonuna ilişkin borç stoku verileri ve milli gelire oranları şöyle gerçekleşti:

*Türkiye brüt dış borç stoku üçüncü çeyrek itibarıyla 438 milyar dolar, stokun milli gelire oranı yüzde 51.9 oldu *Türkiye net dış borç stoku üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 282.1 milyar dolar, stokun milli gelire oranı yüzde 33.4 oldu *Avrupa Hesaplar Sistemi 2010'a (ESA 2010) uyum çalışmaları kapsamında AB tanımlı genel yönetim borç stoku hesaplama yönteminde ve tablo düzeninde revizyona gidildi *Revize edilmiş AB tanımlı genel yönetim borç stoku üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 836 milyar TL, stokun milli gelire oranı yüzde 28.2 oldu *Türkiye kamu net borç stoku üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 229.5 milyar TL, stokun milli gelire oranı yüzde 7.8 oldu.