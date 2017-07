'Türkiye dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olacak'

Sabah saatlerinde Trabzon’a gelen ve memleketi Gümüşhane’nin Şiran İlçesine giden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ilçe girişinde törenle karşılandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın da bulunduğu karşılamada, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile tokalaşmak isteyen çok sayıda vatandaş da uzun kuyruk oluşturdu.ÿBaşbakan Yardımcısı Fikri Işık ardından ilçe meydanında düzenlenen 8’inci Tomara Şelalesi Kültür ve Turizm Festivali’nin açılış törenine katıldı. Festival açılışında sahne alan halk oyunları ekibi Kafkas oyunu oynadı. Oyun sonunda folklorcülerden biri Başbakan Yardımcısı Işık’a Türk bayrağı verdi.ÿIşık da Türk bayrağını öperek teslim aldı.

YATIRIMLARDAN BAHSETTİ

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, Şiran Kaymakamı Murat Özdemir ve Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törende konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, hükümetlerinin bölgeye yaptığı hizmet ve yatırımlardan bahsetti, Gümüşhane’ye son zamanlarda 7 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.

’ARTIK IMF’NİN ADINI DUYMAZ OLDUK’

Türkiye’de artık IMF’nin adının anılmadığını belirten Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Türkiye’yi her geçen gün, her geçen ay, her geçen yıl büyütmeye devam ediyoruz. Son 15 yılda Türkiye inanılmaz bir gelişme ve büyüme ortaya koydu. 15 yıl önce IMF’nin 3 kuruşuna muhtaç olan bu ülkede artık IMF’nin adını duymaz olduk. Artık uluslararası kuruluşlarla ilgili bir haber olursa Türkiye’de IMF gündeme geliyor. Artık IMF’nin 3 kuruşu gelmezse memurun, emeklinin maaşının ödenemediği Türkiye, çok çok gerilerde kaldı. Türkiye son 30-40 yıl özellikle siyasetin parçalanmasından dolayı çok zaman kaybetti, çok ağır bedeller ödedi" dedi.

’HALEN DAHA TERÖRLE MÜCADELE EDİYORUZ’

Terörle mücadele edildiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Işık, "Türkiye maalesef bütün dünya büyük bir gayretle kalkınırken, Türkiye terör, anarşi ve kardeş kavgası gibi asla bu milletin tarihine ve birikimine yakışmayan problemlerle uğraştı. Halen daha terörle mücadele ediyoruz, bir takım sorun ve sıkıntılarla uğraşıyoruz. Ama bu Allah’a hamdolsun Türkiye’nin yönetemediği problemler değil artık" diye konuştu.

TÜRKİYE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ OLACAK

2019’da yürürlüğe girecek olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye için yeni bir sıçrama dönemi olacağına işaret eden Başbakan Yardımcısı Işık "2019 yılı Türkiye için inşallah yeni bir sıçrama döneminin başlangıcı olacak. Buna yürekten inanıyorum. Yeter ki biz Türkiye’nin istikrarının korunması noktasında üzerimize düşeni yapalım. Bu yeni hamle dönemiyle birlikte Türkiye dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi olma noktasına gelecek. Bunun için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu bugün hem halkımıza karşı olan borcumuz hem de tarihimize karşı en önemli sorumluluğumuz, gelecek kuşaklar için de en önemli görevimizdir. İnşallah bu çalışmaları el birliğiyle sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Işık ve beraberindeki protokol üyeleri kurdele keserek ilçede yapılan yatırımların açılışı yaptı, bazı projelerin de temelini attı. Açılış sonrası Başbakan Yardımcısı Işık yeni hizmete giren Şiran Belediye binasını da ziyaret ederek incelemelerde bulundu.