TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, Onur Yazarı Ayla Kutlu, Kore Cumhuriyeti yetkilileri ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Fuara bu yıl 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor. 9 gün sürecek fuar süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleriyle birlikte 300 etkinlik gerçekleştirilecek. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:



2505 ESERİ DESTEKLEDİK

“68 ülkede 60 farklı dilden yaklaşık 2505 esere destek verilmiş ve bu eserlerin 1905 tanesi yayınlanmıştır. Bu Türk edebiyatının yurt dışında tanıtılması bakımından önemlidir. Türkiye, 2017’nin ilk 9 ayında 26 milyon turist seviyesine ulaşmıştır. 20 milyon doları aşkın bir turizm geliri elde ettik. Bu önemli bir gelişmedir, sizi temin ederim ki Türkiye kadar büyük zenginliği olan başka bir ülke daha yoktur. Türkiye’nin dört bir yanında fevkalade önemli eserler ve İslam dünyasının önemli yapıtları vardır. Muazzam bir kültürel hazinedir Türkiye. Türkiye’nin hangi tarafına bakarsanız bakın kültürün sanatın her alanına ilişkin eserlerin Türkiye’de olduğunu görüyoruz. Bunu bir övünç eseri olarak söylemiyorum, gücümüzün farkında olalım diye söylüyorum. Hiç abartısız ifade edebiliriz ki Türkiye dünyanın en büyük arşividir. Anadolu toprakları dünyanın en büyük kütüphanesidir.”