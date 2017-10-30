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    Türkiye Drone Ligi başlıyor

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 14:14 | Son Güncelleme:

    Dünya’da hızla büyüyen drone teknolojisi, drone yarışı ile sporunu Türkiye’de ilk kez gerçekleştiren ve yoğun ilgi gören Türkiye Drone Ligi, diğer etapların hazırlıklarına devam ederken 7’den 77’ye herkesin ilgisini çeken drone yarışlarını, teknolojik bir şov yarışı olan ‘’DroneManya’’ ile farklı içeriklerle izleyiciler ile buluşturuyor.

    İlk 2 şov yarışlarında 150.000 kişilik izleyici kitlesine ulaşan TDL- Dronemanya  3. Yarışında 2 -5 Kasım tarihleri arasında CNR Games Week İstanbul’da katılımcıları büyüleyecek.

    Türkiye Drone Ligi - DroneManya’da Neler Olacak?

    1300 metrekare alan üzerinde, özel dizayn uv ve led ışıklarla aydınlatılmış, 13 birbirinden farklı engelle kurulan rekabetçi pistte Türkiye Drone Ligi’nin en deneyimli 6 FPV ( First Person View) drone pilotu 150 / 200  km/h süratlerde yarışırlarken freestyle uçuşları ile de izleyicilere hız ve cesaretleri ile görsel bir şölen yaşatacaklar. TDL pistlerinde eğitmenler, boş zamanların tümünde katılımcılara ücretsiz drone uçuş eğitimi verecekler. Ayrıca sizi tanıyan ve komutlarınızla takip eden Spark dronelar ve Spider Man drone ile şov uçuşları gerçekleştirecekler.  İlk kez katılımcılar kendi dronelarını da getirerek pistte yarış heyecanı da tadabilecekler.  

    TÜRKİYE’DEN NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ve BİR İLK

    Türkiye Drone Ligi ile de Nish Partner olan, Türkiye’den Nişantaşı Üniversitesi, dünyadan Vancuver Film School ‘un Games Week İstanbul’da olacak. Fuarda Nişantaşı Üniversitesi‘nde üretilen VR ve oyun yazılımları sergilenerek tanıtılacak. 

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