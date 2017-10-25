Türkiye devreye girdi... Serbest kaldılar

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun Kırımlı muhaliflerin serbest bırakılmasındaki rolünden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği aktarıldı.

Kırımlı Tatar liderler Akten Çiygöz ve İlmi Umerov Rus mahkemeleri tarafından hapis cezasına çaptırılmıştı. Ukrayna basını, iki Tatar liderin bugün Türkiye'ye gönderildiğini duyurdu.

Tatar liderlerin Türkiye'ye teslim edilmesinin ardından açıklama yapan bir Ukraynalı milletveikili Mustafa Dihemilev "İki rehine daha sonunda özgürlüğüne kavuştu" ifadesini kullandı.

Kırım'da görüşülen davalarda Tatar lider Umerov'un temsil eden Mark Feygin ise, Umerov'un Ankara'ya uçtuğunu ve 'kurtarıldığını' söyledi.