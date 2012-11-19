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Türkiye’de bir ilk: İskontolu Sertifikalar İMKB’de

19.11.2012 - 13:23 | Son Güncelleme:

İskontolu Sertifikalar İMKB’de <1+>İlandır

Deutsche Bank db-X markets, 2010’daki ilk varant ihracının ardından, Türkiye’nin ilk iskontolu sertifika ihracını gerçekleştirdi. Dayanak varlığı Garanti Bankası ve İMKB30 endeksi olan iskontolu sertifikalar 09 Kasım Cuma günü İMKB’de işlem görmeye başladı.

İskontolu sertifikalar, yatay veya düşük trendli piyasalarda dayanak varlığa yatırımla karşılaştırıldığında daha iyi getiri potansiyeli taşıyor. Yatırımcılar dayanak varlığı güncel fiyatının altından bir iskontayla alma fırsatı buluyor. Bu iskontonun karşılığında, dayanak varlığa doğrudan yatırımdan farklı olarak vade sonunda elde edilecek maksimum kazanç başlangıçta belirlenen bir tavan seviyesiyle sınırlı kalıyor. Özellikle piyasalarda yukarı yönlü bir hareket beklenmediği dönemlerde, işlevselliği oldukça yüksek. İskontolu sertifikalar hakkında detaylı bilgi için varant.db.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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db-X Markets Hakkında

Deutsche Bank’ın yapılandırılmış araçların ihracından sorumlu platformudur. Türk varant piyasasının oluşturulması için öncü rol üstlenen db-X markets bu ihraç dahil bugüne kadar toplam 17 dayanak varlığa bağlı 526 varant ihraç etti. Sağlıklı bir yapılandırılmış ürün piyasası için yatırımcıların eğitimini de misyon edinen db-X markets, aracı kurumlar ve yatırımcılara yönelik seminerlerinin yanı sıra web sitesi ve destek hattı aracılığıyla hizmet vermektedir. Aynı zamanda varant.turkiye@db.com e-posta hattına üye olan yatırımcılar ve piyasa katılımcıları düzenli bültenlerle varant piyasası konusunda bilgilendirilmektedir.
Bu yazı bir bilgi notudur, yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendinizi bilgilendirin. varant.db.com adresini ziyaret edin ya da 0212 319 0350 destek hattını arayın.
 

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