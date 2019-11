Türkiye çelik yapı uzmanı

TÜRKİYE’nin çelik yapı uzmanı olan Akşan Yapı, şu anda İzmir’de 35. Sokak ve Ankara’da AnkaNatura projeleriyle, bu alandaki tecrübesini konuta taşıyor. 35. Sokak’ta yüzde 1 peşinat ve yüzde 1 KDV avantajıyla bahar kampanyası devam ederken, AnkaNatura'da Türkiye’nin ilk kez çok katlı çelik konut projesi olmasıyla dikkati çekiyor.

1970’li yıllarda kurulan Akşan Yapı, özellikle 1999 Marmara depreminden sonra geleneksel sistemden uzaklaşarak yapısal çelik sistemlerine odaklandı. Bugün Türkiye’nin çelik uzmanı olan Akşan Yapı’nın son 10 yılda, sadece çelik kullanarak inşa ettiği yapılarla ulaştığı toplam tecrübe 2 milyon metrekare üzerinde. Şirketin 2001 yılında Çerkezköy’de kurulan Çelik Yapı Sistemleri Üretim Fabrikası Akkon, yıllık 35 bin ton yapısal çelik üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü üreticisinden biri konumunda. Akşan Yapı, şu anda İzmir’de 35. Sokak ve Ankara’da AnkaNatura projeleriyle, bu alandaki tecrübesini konuta taşıyor.



İZMİR’DE BAHAR FIRSATI

Akşan Yapı’nın, İzmir’de hayata geçirdiği 35. Sokak projesinde yüzde 1 peşinat ve

yüzde 1 KDV avantajı ile bahçeli ev sahibi olmanın tam zamanı… Birinci etap konutların anahtar teslimi ile yaşamın başladığı 35. Sokak’ın ikinci etabında uygun fiyat ve ödeme planları ev sahibi olmak isteyenleri bekliyor. 35. Sokak’ta bahçeli ev sahibi olmak isteyenlere yönelik projenin ikinci etabında geçerli olan yüzde 1 peşinat ve yüzde 1 KDV avantajı sunan bahar kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında yüzde 1 peşinat sonrası ara ödemeler Mayıs 2014’de yapılabilecek. 1577 TL‘den başlayan taksit tutarları da oldukça cazip bir tablo sergiliyor. Proje büyüklüğünün 200 milyon TL olduğu 35. Sokak’ta konut fiyatları 208 bin TL’den başlıyor.



ÖDÜL AVCISI

2 yıl gibi kısa bir sürede yatırımcısına yüzde 37 oranında değer kazandıran 35. Sokak, ‘Türkiye’nin En Başarılı Emlak Yatırımları’ yarışmasında 3 farklı kategoride ödüle layık görüldü. Türkiye’nin en büyük çelik konut projesi 35. Sokak, toplam 12 kategoride yapılan yarışmada; Türkiye’nin en başarılı ‘Markalı Konut’ projesi kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. ‘Yeşil Bina’ kategorisinde ise ikinci olan 35. Sokak, büyük ödül olan ‘Türkiye’nin En Başarılı Emlak Yatırımları’ alanında ise üçüncü oldu.



YAŞAM BAŞLADI

35. Sokak’ın ilk etap konutları baharla birlikte ev sahiplerine teslim edilmeye başladı.

Konutlara yerleşen ev sahipleri, çelik sağlamlığındaki bahçeli evlerinde baharın ve yazın tadını doyasıya çıkaracak. 35. Sokak aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek BREEAM Sertifikalı projesi olma özelliğini de taşıyor. Projede, Türkiye’de ilk defa kullanılan solar elektrik enerjisi sistemiyle yılda 400 bin kWh elektrik üreterek 290 ton daha az karbon salımı gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca evlerde kullanılacak yüksek verimli ısıtma ve soğutma sistemi (hava kaynaklı ısı pompası) sayesinde de her yıl 376 bin kWh elektrik tasarrufu sağlanarak 272 ağaç kurtarılması planlanıyor.

Dört dörtlük Ege kasabası

HER ayrıntının özenle tasarlandığı 35. Sokak’ta çocuklar için geniş oyun alanlarından şık restoran ve kafelere, organik sebze-meyve bahçelerinden spor alanlarına kadar sosyal bir yaşam için aranılan her şeyi bir arada sunuyor. Tam 95 dönüm yeşil alanıyla 35. Sokak, yaşamın her anında doğayı doya doya yaşamaya olanak tanıyor. Sürdürülebilir yaşam konseptiyle doğa dostu çözümler sunan 35. Sokak’ın sosyal fasiliteleri şöyle sıralanıyor: 1350 metrekare spor merkezi, basketbol sahası, tenis kortu, fitness salonu, SPA salonu, Türk hamamı, sauna, yürüyüş ve bisiklet parkurları, iki adet açık yarı olimpik havuz, ir adet yarı kapalı yarı olimpik havuz, kreş, kütüphane, sokak kahveleri, organik

sebze ve meyve bahçeleri – manavı, 35. Sokak sakinlerine özel bahçeler, süper market ve marketler, 24 saat güvenlik

İlk çok katlı konut projesi AnkaNatura



TÜRKİYE’nin ilk çok katlı çelik konut projesi AnkaNatura, Ankara’nın her geçen gün değer kazanan ve yükselen aksında yer alıyor. Ankara’nın en gözde konut bölgesi Beysukent’te yer alan AnkaNatura, Hacettepe Ormanı’nın yanı başında uzanan ve sürdürülebilir çevre ilkesiyle inşa ediliyor. 63 bin metrekarelik alana yayılan ve 208 konuttan oluşan AnkaNatura’da bahçe dubleksleri ve teras dublekslerinin satışları devam ediyor. Çankaya-Turgut Özal Bulvarı hattının ortasında yer alan proje; ormana, üniversitelere,

spor komplekslerine, AVM ve eğlence merkezlerine yakın, yepyeni bir alternatif sunuyor.



HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Öncelikle Ankaralıların özlem ve beklentilerini araştıran ve bu beklentileri karşılamak amacıyla yola çıkılan proje; site içerisinde güveni, temiz havayı, sıcak bir yaşamı, doğayı, komşuluk ilişkilerini hayata kazandırıyor. Her türlü beklentinin doğal olarak karşılandığı AnkaNatura, fark yaratan tasarımıyla Ankaralının hayallerini gerçekleştiriyor. Gelişmiş ülkelerin modern ve sürdürülebilir kentleşme ilkelerinin temeli yapısal çelik sistemiyle, Türkiye’de ilk kez çok katlı bir çelik konut projesi AnkaNatura adıyla hayata geçiyor.



AKILLI EV TEKNOLOJİSİ

AnkaNatura ev otomasyon sistemleri ile hayatı hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. AnkaNatura’da konutların tüm iklimlendirme, aydınlatma ve güvenlik sistemleri kişiye özel bir şekilde ayarlanabiliyor. Tüm bunların yanında ek donanımlar sayesinde konutların perdeleri bile kontrol edilebiliyor, internet üzerinden bağlanarak hatta uygun bir cep telefonu ile istenilen şekilde müdahele edilebiliyor. Üst düzey yalıtım donanımı ve teknolojiye sahip AnkaNatura’da evlerde tüketilen enerjiyi, devamlı izleyip yönetme olanağı bulunuyor.

Yaşamı renklendiren tüm ayrıntılar

ANKANatura’nın sosyal yaşam alanı da tüm detaylar düşünülerek projelendirildi. AnkaNatura’nın sosyal yaşam merkezinde;

basketbol sahası, tenis kortu, çocuk oyun alanları, ortak yeşil alanlar, misafir otoparkları, 1000 metrekarelik sosyal tesis, kapalı yüzme havuzu, fitness center ve sauna olmak üzere her şey ayrıcalıklı bir hayat için dizayn edildi.

Türkiye’nin çelik yapı uzmanı

AKŞAN Yapı inşaat sektöründe 40 yıllık köklü geçmişi ile bugüne kadar konutun yanı sıra, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda yapı türünü çelik sistem ile inşa etti. Müstakil yaşamın gerekliliğine inanarak Türkiye’nin en fazla çelik konut inşa eden şirketi olan Akşan Yapı, başta Afrika, Ortadoğu, güney Amerika ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok farklı ülkesinde projeler yürütüyor.

Van’da geçtiğimiz yıl yaşanan deprem sonrasında ağır kış şartlarına rağmen 2 ay gibi kısa bir sürede Van’ın ilk çelik okulunu yapan Akşan Yapı, yeşil bir kentsel dönüşüm için çelik yapıları çözüm olarak sunuyor. Kentsel dönüşümle yeniden inşa edilecek binaların çevre dostu teknolojiler ile yeşil bina olarak inşa edilmesi durumunda yıllık yaklaşık 30 bin gWh enerji tasarrufu sağlanmış olacak. İnşaat esnasında çevreci ve minimum su tüketimi tasarruf sağlayan yapısal çelik sistemleri, su kaynakları ve yer altı sularının kirlenme riskini azaltıyor. Yüzde 90 ve üzeri oranda geri dönüştürülebilir malzeme olması nedeniyle yapısal çelik sistemleri birçok avantajı bir arada sunuyor.