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    Türkiye çapında kitap fuarı

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 22:19 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE genelindeki D&R mağazaları ve dr.com.tr adreslerinde 31 Ekim’e kadar sürecek olan D&R Kitap Fuarı’nda indirimlerin yanı sıra binlerce imzalı kitaba ulaşma ve birbirinden ünlü yüzlerce yazarla bir araya gelme fırsatı sunuluyor.

    Ekim ayı sonuna kadar devam edecek olan Kitap Fuarı’nda Türkiye’nin en sevilen yazarları İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Afyon, Bursa, Eskişehir, Antalya, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Mersin, Bodrum, Gaziantep ve Çorum’daki D&R mağazalarında düzenlenecek yüzlerce etkinlikle okuyucularıyla buluşacak.

    D&R Kitap Fuarı kapsamında 21 Ekim Cumartesi günü D&R Kanyon’da İlber Ortaylı, D&R Nişantaşı City’s’de Murat Menteş, D&R Tuzla Viaport’ta Aret Vartanyan, D&R Ankara Panora’da Osman Pamukoğlu, D&R Mersin Forum’da İpek Ongun ve daha birçok yazar sevilen kitaplarını imzalayacak. 22 Ekim Pazar günü ise Zülfü Livaneli D&R Zorlu’da okuyucularıyla ile söyleşi gerçekleştirecek. Palladium D&R’ da İclal Aydın, Murat Uyurkulak ve Özgür Mumcu okuyucularıyla bir araya gelecek.

    Zafer Algöz ve Can Yılmaz D&R İstinye Park’ta mizah dolu kitaplarını imzalarken, Murat Yetkin D&R Kanyon’da, Ümit Aktaş D&R Akasya’da, Feyza Altun D&R Erenköy’de okuyucularıyla buluşacak. D&R Kitap Fuarı’nın ayrıntılı programı www.dr.com.tr adresinde.

    Etiketler: D&R mağazaları , gazetehaberleri
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