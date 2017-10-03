Türkiye büyümesine bir iyi bir kötü rapor

Fitch ve Moody’s geçen hafta açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) büyüme hedefleri üzerine rapor yayımladı. Fitch, Türkiye’nin 2017 yılında yüzde 5.5, 2018 yılında ise yüzde 4.1 büyümesini beklerken, Moody’s OVP’deki yüzde 5.5’lik büyüme hedefini ‘iyimser’ olarak yorumladı.Fitch’in dolar tahmini ise bu yıl sonunda 3.50, gelecek yıl sonunda 3.65, 2019 sonunda 3.85 TL olarak verdi. “Büyüme yine Fitch beklentilerinin ötesinde geldi” denilen raporda, “Yüksek frekanslı göstergeler Türk ekonomisinde güçlü ivmenin 2017 3. çeyrekte devam ettiğine işaret ediyor. Geçici mali tedbirler ve KGF gibi teşviklerin desteği ile güçlü bir performans gösterdi” denildi.. Fitch, enflasyonda ise bu yıl sonu, yüzde 9.5 ve 2018’de yüzde 8, 2019 için yüzde 7.8 tahmini yaptı.

Moody’s ise, bütçe gelirlerinin OVP’de öngörülenin altında beklendiğini ve bu durumun kamu borçlanmasını artırarak kredi notu üzerinde baskı yaratacağını belirtti. OVP’deki yüzde 5.5 olan büyüme hedefi “iyimser” olarak nitelendiren Moody’s, “Bu nedenle gelirlerin geride kalması sonucu dönem boyunca devletin brüt yıllık borçlanma gereksiniminin belirgin artacağını düşünüyoruz” görüşüne yer verildi. Not şöyle devam etti: “Sonuç olarak OVP’de çerçevesi çizilen harcamalar genel devlet borcunu artırarak Türkiye’nin kredi notunun temel desteklerinden olan mali güç üzerinde baskı yaratacak.Kredi notu açısından olumsuz.”