Türkiye büyüme rekoru kıracak

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türkiye’nin 2018’inin, 2017’den daha iyi olacağını belirterek, “Bunu kesinlik bir yere not edin. Büyüme hedefimiz en az yüzde 5.5. Bu yılın üçüncü çeyrek büyümesi de çift haneli olursa hiç şaşırmayın. Yıl sonu büyümesi 7 olursa yine şaşırmayın” dedi.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) öncülüğü Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile bu yıl ilk kez düzenlenen Ege Ekonomik Forumu, dün İzmir’de başladı. Forum’a Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dimitri Papadimitriou, Yunanistan Kuzey Ege Eyalet Valisi Christiana Kalogirou, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra kentin önde gelenleriyle, iş dünyasının yabancı ve yerli temsilcileri katıldı.

“Türkiye olarak bize bir adım gelene iki adım yaklaşırız” diyen Yıldırım, “Ege’yi birlikte paylaştığımız Yunanistan Türkiye burası ortak coğrafyamız. Coğrafyamız biz seçmedik ama burada birlikte yaşayacağız sorunları ön plana çıkarmayacağız fırsatları ön plana çıkartacağız. Geçen haziranda Yunanistan’da yaptığımız ziyaretlerde Yunanistan Başbakanı Çipras’la çalışmalar yaptık. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde Selanik’te başbakanlar, bakanlar bir araya gelip bölge ekonomisinde geldiğimiz düzeyi göreceğiz değerlendireceğiz” dedi.

BUNU NOT EDİN

İşadamlarına seslenen Yıldırım şöyle konuştu: “İşadamlarımız için ekonomik kararları almak kolay değil. Kararlarınızı alırken tabi ki 2018 ve daha sonrasına yönelik bir öngörü yapmanız lazım. O öngörü için bizden bir şeyler duymak istiyorsunuz. Nasıl hesap yapalım diye? Kısa bir süre önce orta vadeli planımız yayınlandı. Özeti; yatırım, iş, üretim, ihracat. Onun için Türkiye’nin 2018’i, 2017’den daha iyi olacak. Bunu kesinlik bir yere not edin. Enflasyon tek haneli olmaya devam edecek. Şunu söylemem lazım ki 3. çeyrekte Türkiye büyük bir ihtimalle G-20 içinde en fazla büyüyen ülke olacak. Belki dünyada da bir rekor yakalama ihtimalimiz var. Uluslararası kuruluşlar bir kez daha Türkiye’nin büyüme tahmininde sınıfta kaldılar.”

SELANİK, İSTANBUL İZMİR HIZLI TRENİ

YUNANİSTAN Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dimitris Papadimitriu, Yunanistan’ın Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) entegre olmasını bütün kalbiyle desteklediğini vurgulayarak, “Türkiye’nin AB’ye giriş müzakerelerinin kesilmesi ne Türkiye’nin lehinedir ne de Yunanistan’ın lehinedir. Ekonomiden yola çıkarak, enerji, mal ve insanların serbest dolaşımını gerçekleştirebiliriz” dedi. Papadimitriu, Selanik, İzmir ve İstanbul arasında hızlı tren kurulabileceğini vurguladı.

İHRACATTA EKİM ARTIŞI YÜZDE 16

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin ekim ihracatının dün itibarıyla yüzde 16 arttığını, yıl bazında ise yüzde 11’lik büyümenin göründüğünü belirterek, yıl sonunda tarihi zirve olan 157.6 milyar doların aşılmasının beklendiğini bildirdi. Türkiye’nin proje bazlı yatırım teşvik sitemi ile ilk etapta 100 milyar liralık yatırım üzerinde çalışıldığını aktaran Zeybekci, büyüme içinde üretimin, yatırımın ve ihracatın payının artışına işaret etti. Zeybekci, “3. çeyrekte dünyada büyümede parmakla gösterilen ülkelerden olacağız” dedi.

EGE BÜYÜRSE TÜRKİYE BÜYÜR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında Ege’nin önemine değinerek, “Ben bu hamlenin Ege’ye yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Ege büyürse Türkiye büyür Ege’de sıkıntı varsa Türkiye’de durur. Ben her sene Ege Bölgesi şehirlerini mutlaka geziyorum, çözüm üretiyorum. Önerileri hükümete iletiyorum. Hükümetin de destek vermesiyle önemli adımlar atılması sağlandı. Hükümetini reel sektör çalışmaları bizi umutlandırdı cesaretlendirdi. Sorunların hepsini çözdük mü? Sıkıntılarımız var. Ama bunları aşacak irademiz var” diye konuştu.