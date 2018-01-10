Türkiye bu yıl açığı kapatma niyetinde

UTRECHT’teki Jaarbeurs Salonu’nda bu yıl 48’incisi düzenlenen ve 14 Ocak’a kadar devam edecek fuarda Türkiye, 50’ye yakın kurum ve kuruluşun katılımıyla açtığı yaklaşık 652 metrekarelik stantla en büyük katılımcı oldu.

Fuarın resmi açılışı dolayısıyla Türkiye standında düzenlenen resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel, Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun, Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız ve Türkiye’den gelen davetliler katıldı. Arısoy, 48 yıllık tarihi ve 7 büyük turizm fuarından biri olan Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı’na Türkiye’nin 38 yıldır katıldığını söyledi.





AYNI RAKAMI BU YIL DA BEKLİYORUZ

Hollanda’nın, Türkiye turizminde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Arısoy, üç yıl önce misafir ettikleri 1 milyon 300 bin Hollandalıyı bu yıl da aynı rakamla misafir edeceklerini düşündüğünü belirterek şöyle dedi:

“2015 ve 2016 yıllarında hiçbirimizin hatırlamak istemediği olumsuz şeylere rağmen 2017 yılında çok büyük bir toparlanma gerçekleştirdik. Bu toparlanma Türkiye’nin turizm sektörünün ve ayrıca bizim ürünümüzün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. İnşallah 2018 yılı bir önceki yıldan çok çok daha iyi olacak. Bunun işaretlerini 2017 yılının ikinci yarısından itibaren almaya başlamıştık.”





BİRLİKTE HAREKET EDİNCE SES GÜZEL ÇIKIYOR

Bu yıl konsept değişikliğine giderek fuardaki stantların bölge bölge görülmesini istediklerini belirten Arısoy, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu konsepti önümüzdeki fuarlarda da uygulamaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak ülkemizin kültürünü, tarihini, doğal güzelliklerini, turizm çeşitliliğini ve bu güzel turizm ürününü sektörle ve sizlerle birlikte dünyaya tanıtmak üzere çaba göstermeye devam edeceğiz. Hep birlikte hareket edince çok güzel sesin çıktığı bu sektörden böyle bir iş birliğini burada da görmekten son derece mutlu olduğumu ve memnun olduğumu dile getirmek istiyorum. Fuarın, ülkemizin 2018 turizm sezonu için hayırlı uğurlu olmasını ve bereket getirmesini diliyorum.”





BU YIL FARKLI BİR DURUM VAR

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da bölgeyi tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Fuarla ilgili izlenimleri ilginç ifadelerle dile getiren Dahaoğlu, şöyle dedi:

“Hollanda’da işler yolunda. İlk günden gördük ki Hollandalılar Türkiye’yi gerçekten özlemiş. Bu seneki ilgi geçen senenin en az iki katı fazla. Hollanda pazarının en büyüğü konumundaki Corendon, Türkiye satışlarını da ikiye katlamış durumda. Bilindiği üzere çok taze bir de karar aldılar, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na ek seferler koydular. Bunda Alanyalı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun da ciddi katkısı var. Avrupa ile yaptığı sıcak ve samimi temaslar bu artışta büyük pay sahibi. Üstelik bunu Hollandalılar söylüyor.”