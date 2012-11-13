TÃœRKÄ°YE BU OYUNU OYNUYOR!

Milyonlarca gofretsever, gofret yeme yarÄ±ÅŸlarÄ± ile Ã§Ä±tÄ±rtÄ± topluyor. Bu eÄŸlenceli yarÄ±ÅŸmada ben de olmalÄ±yÄ±m, benden daha hÄ±zlÄ± kimse gofret Ã§Ä±tÄ±rdatamaz diyorsan, hemen facebook.com/cikolataligofretÂ adresine tÄ±kla, gofretini Ã§Ä±tÄ±rdatmaya baÅŸla. AyrÄ±ca playstation 3 kazanma ÅŸansÄ±nÄ± yakala!



Ãœlker Ã‡ikolatalÄ± Gofret, "TÃ¼rkiye'nin Gofreti TÃ¼rkiye'nin MutluluÄŸu" kampanyasÄ±yla tÃ¼m gofretseverleri Ã§Ä±tÄ±rtÄ± toplamaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor!Â Â Â Â Â

Ãœlker Ã‡ikolatalÄ± Gofret'in facebook sayfasÄ±nda yer alan "TÃ¼rkiye'nin Gofreti" oyunu ile Ã§Ä±tÄ±rtÄ±larÄ±nÄ± toplayan gofretseverler daha Ã§ok Ã§Ä±tÄ±rtÄ± toplamak iÃ§in rakipleriyle kÄ±yasÄ±ya yarÄ±ÅŸÄ±yorlar! Gofretseverler, Ã§Ä±tÄ±rtÄ±larÄ±nÄ± toplarlarken bir yandan birbirinden gÃ¼zel hediyeler kazanma ÅŸansÄ± da yakalÄ±yorlar! Her hafta Ã§ekiliÅŸle 100 kiÅŸiye verilecek Ãœlker Ã‡ikolatalÄ± Gofret kutularÄ± ve kampanya sonunda yine Ã§ekiliÅŸle 3 kiÅŸiye verilecek olan Playstation'lar gofretseverleri bekliyor.Â

Ã‡ITIRTILAR 81 MUTLU AN FOTOÄžRAFINA DÃ–NÃœÅžÃœYOR!

Gofretseverlerin yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi bir diÄŸer bÃ¶lÃ¼m ise TÃ¼rkiye'nin mutlu an fotoÄŸraflarÄ± oluyor! Toplanan her 1 milyon Ã§Ä±tÄ±rtÄ±da aÃ§Ä±lan fotoÄŸraflar kampanyanÄ±n sitesinde yayÄ±nlanÄ±yor!

Sen de bu bÃ¼yÃ¼k yarÄ±ÅŸa katÄ±lmak ve topladÄ±ÄŸÄ±n Ã§Ä±tÄ±rtÄ±larla mutlu anlarÄ±nÄ± Ã§oÄŸaltmak istiyorsan hemen oyuna katÄ±l! Daha Ã§ok yarÄ±ÅŸ, daha Ã§ok Ã§Ä±tÄ±rtÄ± topla, birbirinden gÃ¼zel hediyeleri kazanma ÅŸansÄ± yakala! Kampanyaya katÄ±lmak ve Ã§Ä±tÄ±rtÄ± toplamak iÃ§in facebook.com/cikolataligofret detaylÄ± bilgi iÃ§in http://www.turkiyeningofreti.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.