Ara
MENÃœ
Haberler >Advertorial>TÜRKÄ°YE BU OYUNU OYNUYOR!

TÃœRKÄ°YE BU OYUNU OYNUYOR!

13.11.2012 - 17:09 | Son GÃ¼ncelleme:

BugÃ¼nlerde TÃ¼rkiye'nin her yerinden Ãœlker Ã‡ikolatalÄ± Gofret Ã§Ä±tÄ±rtÄ±larÄ± yÃ¼kseliyor.

Milyonlarca gofretsever, gofret yeme yarÄ±ÅŸlarÄ± ile Ã§Ä±tÄ±rtÄ± topluyor. Bu eÄŸlenceli yarÄ±ÅŸmada ben de olmalÄ±yÄ±m, benden daha hÄ±zlÄ± kimse gofret Ã§Ä±tÄ±rdatamaz diyorsan, hemen facebook.com/cikolataligofretÂ adresine tÄ±kla, gofretini Ã§Ä±tÄ±rdatmaya baÅŸla. AyrÄ±ca playstation 3 kazanma ÅŸansÄ±nÄ± yakala! /images/100/0x0/55eb0c26f018fbb8f8a79a79

Ãœlker Ã‡ikolatalÄ± Gofret, "TÃ¼rkiye'nin Gofreti TÃ¼rkiye'nin MutluluÄŸu" kampanyasÄ±yla tÃ¼m gofretseverleri Ã§Ä±tÄ±rtÄ± toplamaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor!Â Â Â Â Â

Ãœlker Ã‡ikolatalÄ± Gofret'in facebook sayfasÄ±nda yer alan "TÃ¼rkiye'nin Gofreti" oyunu ile Ã§Ä±tÄ±rtÄ±larÄ±nÄ± toplayan gofretseverler daha Ã§ok Ã§Ä±tÄ±rtÄ± toplamak iÃ§in rakipleriyle kÄ±yasÄ±ya yarÄ±ÅŸÄ±yorlar! Gofretseverler, Ã§Ä±tÄ±rtÄ±larÄ±nÄ± toplarlarken bir yandan birbirinden gÃ¼zel hediyeler kazanma ÅŸansÄ± da yakalÄ±yorlar! Her hafta Ã§ekiliÅŸle 100 kiÅŸiye verilecek Ãœlker Ã‡ikolatalÄ± Gofret kutularÄ± ve kampanya sonunda yine Ã§ekiliÅŸle 3 kiÅŸiye verilecek olan Playstation'lar gofretseverleri bekliyor.Â

Ã‡ITIRTILAR 81 MUTLU AN FOTOÄžRAFINA DÃ–NÃœÅžÃœYOR!

Gofretseverlerin yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi bir diÄŸer bÃ¶lÃ¼m ise TÃ¼rkiye'nin mutlu an fotoÄŸraflarÄ± oluyor! Toplanan her 1 milyon Ã§Ä±tÄ±rtÄ±da aÃ§Ä±lan fotoÄŸraflar kampanyanÄ±n sitesinde yayÄ±nlanÄ±yor!

Sen de bu bÃ¼yÃ¼k yarÄ±ÅŸa katÄ±lmak ve topladÄ±ÄŸÄ±n Ã§Ä±tÄ±rtÄ±larla mutlu anlarÄ±nÄ± Ã§oÄŸaltmak istiyorsan hemen oyuna katÄ±l! Daha Ã§ok yarÄ±ÅŸ, daha Ã§ok Ã§Ä±tÄ±rtÄ± topla, birbirinden gÃ¼zel hediyeleri kazanma ÅŸansÄ± yakala! Kampanyaya katÄ±lmak ve Ã§Ä±tÄ±rtÄ± toplamak iÃ§in facebook.com/cikolataligofret detaylÄ± bilgi iÃ§in http://www.turkiyeningofreti.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

DETAYLI BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN...

Etiketler:
    Sayfa BaÅŸÄ±
    HÃ¼rriyete Reklam Ver
    HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
    TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
    • HÃ¼rriyet Oto
    • YenibiriÅŸ
    • Yakala.co
    • HÃ¼rriyet TV
    • HÃ¼rriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri

    Sayfa BaÅŸÄ±

    © Copyright 2019
    HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.Åž.