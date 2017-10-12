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    Türkiye Bölge'de internet trafiğinin üssü olmaya hazırlanıyor

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 12:16 | Son Güncelleme:

    Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Amerika’da internet servis sağlayıcıları ve veri merkezleri ile birlikte çalışan ve dünyanın her yerinden 1000'in üzerinde operatöre ev sahipliği yapan İnternet Değişim Noktası hizmet sağlayıcısı DE-CIX, kurumlara premium ağ bağlantısı servisleri sunuyor.

    Veri merkezi ve operatör bağımsız hizmet anlayışını benimseyen DE-CIX, 2015 yılından beri Türkiye pazarında faaliyet gösteriyor. Türkiye’de internet değişim noktası hizmeti veren tek resmi kuruluş olarak, 5 veri merkezi ve 20’ye yakın networkle birlikte çalışan şirket, sunduğu peering (eşleştirme) ve blackholing (karadelik oluşturma) teknolojisi ile müşterilerine, minimum gecikme süresi ile kesintisiz, kaliteli ve güvenli bir internet trafiğinin kapılarını aralıyor. Türkiye'nin DE-CIX ile bölgede internet trafiğinin üssü olmaya hazırlandığını söyleyen DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen, şirketin Türkiye'deki faaliyetleri ve geleceğe yönelik planlarını Hürriyet'e anlattı.

    Etiketler: de-cix , internet , bülent şen
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