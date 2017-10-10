Türkiye Avrupa lideri oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Uluslararası Bahçe Bitkileri Derneği tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kestane Sempozyumu başladı.

Uzaktan Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda konuşan OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, Türkiye'nin kestane üretimiyle Avrupa'da lider olduğunu söyledi.

YILDA 62 BİN TON ÜRETİM

Sempozyumun Türkiye'de düzenlemesine dikkati çeken Serdar, "Yıllık 62 bin ton kestane üretimiyle Türkiye Avrupa'da liderdir. Kestane ülkemizin Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde doğal yetişen bir bitki türü olmasıyla bilinir. Bursa ve Aydın illerimiz de kestane üretiminde söz sahibidir." dedi.



Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir ise son iki ayda ikinci kez uluslararası sempozyum yaptıklarını belirterek, "Düzenlediğimiz kongre, ülkemizin önceleri orman ürünü olarak anılan fakat artık bir tarım ürünü haline gelen kestanenin, ülkemizde yetiştirilmesinde ve gıda sanayimize daha çok katkı yapması noktasında önem arz edecektir." diye konuştu.



11 ülkeden katılımcıların yer aldığı sempozyumun açılış törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, 19 Mayıs İlçesi Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı.



Konuşmaların ardından programa emek verenlere plaket verildi.



13 Ekim'de sona erecek sempozyum kapsamında 63 bilimsel çalışma sunulacak, OMÜ Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu ve kestane ormanları gezilecek.