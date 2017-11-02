Türkiye Aviva’nın yıldızı

AvivaSA’nın, 10.yıl kutlamaları kapsamında düzenlediği toplantıda konuşan Dinçer, “Türkiye, Aviva’nın ‘yıldız’ olarak adlandırdığı, yüksek büyüme potansiyeline sahip, güçlü pazarlardan biri. 2023 yılında bireysel emeklilik pazarının 400 milyar TL’nin üzerinde bir büyüklüğe ulaşacak” dedi. Toplantıda konuşan Fırat Kuruca, “Şirket olarak 14,4 milyar TL fon büyüklüğü, yüzde 19,4 pazar payı ve 900 bin BES katılımcı sayısı ve toplamda 2 milyonu aşkın müşterimiz ile sektör liderliğimizi devam ettirdik. Otomatik katılım verilerine baktığımızda ise, 1,4 milyar TL toplam fon büyüklüğü ve 3,4 milyon katılımcı sayısına ulaşılmış durumda. AvivaSA olarak ise, 127 milyon TL fon büyüklüğü ve 316 bin katılımcı sayısı ve 2 bin 240 firma sayısına ulaştık.”