Türkiye AR-GE Merkezi olmaya hak kazandı

BT danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra yazılımın her alanında çözümler sunan, sektörünün öncüsü adesso Türkiye, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın detaylı değerlendirme ve incelemeleri sonucu AR-GE Merkezi olmaya hak kazandı.

Konu hakkında yorumlarda bulunan adesso Türkiye kurucusu ve Genel Müdürü Burak Barı, “Üniversitelerde ve bilim merkezlerindeki yazılım araştırmalarını takip etmek ve bunları iş gereksinimleriyle birleştirip kurumsal ihtiyaçları karşılayan uygulamalara dönüştürmek şirket felsefemizin her zaman en temel ilkesi olmuştur. adesso Türkiye'de bu hedefimize ulaşmak için üniversiteler ve araştırma projeleri aracılığıyla çok sayıda işbirliği gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki adesso Türkiye, adesso AG’nin ilk ve tek resmi AR-GE Merkezi olarak tüm grubun araştırma ve geliştirmeye dayalı fikirlerinin hayata geçirileceği ana merkez olacaktır” diyerek heyecanını belirtti.

Maslak’ta bulunan ofislerini adesso Grup bünyesindeki ilk AR-GE merkezi yapan Burak Barı, bu merkezin öncelikli olarak Türkiye’ye ve Almanya, Avusturya ve İsviçre’nin oluşturduğu DACH bölgesine hizmet vereceğini belirtirken yarım milyon Türk Lirası’nın üzerinde yatırım yaptıklarını da açıkladı. Aynı zamanda adesso Grup bünyesindeki bütün AR-GE operasyonlarının da 30 kişiye istihdam sağlayan bu merkezden yürütülmesi planlanıyor.