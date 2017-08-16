Türkiye-Almanya ilişkileri seçimden sonra düzelir

KOCAELİ Sanayi Odası’nda yapılan 7. Dönem Meclis toplantısı, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın da katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda konuşan Işık, Türkiye ile Almanya arasında gerilen ilişkilerin, Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak Federal Meclis seçimlerinden sonra normale döneceğini söyledi. Işık, “2017 Avrupa için zor bir yıl oldu. Avrupa’da seçimler vardı. Maalesef Avrupa’da son dönemde ırkçılık, İslamofobi artmış durumda. Bunun bize yansıttığı sorunlar var. Almanya’daki seçimlerden sonra ilişkiler normale dönecektir. Türkiye’nin gümrük bilirliği güncellenmesi konusundaki isteği sürüyor. Buna Avrupa’nın ve Türkiye’nin ihtiyacı var” dedi.