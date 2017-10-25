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Türkiye-AB ilişkilerinde enerji vurgusu

AA
25.10.2017 - 09:36 | Son Güncelleme:

Brüksel'deki düşünce kuruluşu Bruegel tarafından, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki ilişkilere enerji alanında yapılacak iş birliklerinin olumlu katkı sağlayacağı, özellikle yenilenebilir enerjinin bu konuda anahtar role sahip olduğu bildirildi.

Bruegel'in "AB-Türkiye enerji iş birliği için yeni bir strateji" isimli raporu yayımlandı.

Raporda, enerji ve iklimde iş birliğinin Türkiye ve AB ilişkilerinde pozitif gündeme katkı sağlayabileceği vurgulanarak, doğalgaz ve elektriğe verilen önceliğin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerji gibi konulara kaydırılması gerektiği belirtildi.

Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği konusunda AB'nin Türkiye'ye mali destek sağladığı hatırlatılan raporda, bu desteğin artırılmasının ülkedeki projeleri güçlendireceği ifade edildi.

AB'nin Türkiye'ye nükleer enerjide makul bir katkı sağlayabileceği de aktarılan raporda, Çin gibi ülkelere karbon piyasalarında verilen desteğin Türkiye için de devreye alınabileceği kaydedildi.

Raporda, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde enerjinin payının artırılarak stratejik bir rol üstlenmesi durumunda, son dönemde ortaya çıkan negatif havanın yerine olumlu gündem oluşacağı belirtildi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun stratejik olduğu belirtilen raporda, "AB-Türkiye arasındaki ilişkilere enerji alanında yapılacak iş birlikleri olumlu katkı sağlayacaktır.

Özellikle yenilenebilir enerji bu konuda anahtar role sahip olabilir. Türkiye'nin AB ile yenilenebilir enerji ve verimlilik konusundaki iş birliği doğalgaz ve elektriğe kıyasla daha az gelişmiş durumda. Bu konudaki ana destek EBRD, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Komisyonu'ndan geliyor.

Ancak, yenilenebilir enerji konusunda gerçekleşecek daha güçlü ortaklıklar sürece büyük olumlu katkılar sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca, Almanya ve Fransa gibi AB'nin temel ülkelerinin Türkiye'nin tam üyeliğine açık muhalefet etmesinin üyelik sürecindeki önemli problemlerden birisi olduğuna dikkat çekildi.

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