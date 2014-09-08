Türkiye 65 - 64 Avustralya

Maçın başlamasına dakikalar kala Türkiye'nin hücum edeceği potada ortaya çıkan sorun karşılaşmanın başlamasını 15 dakika erteletti. Potanın boyu ile ilgili sorunun çözülmesinin ardından karşılaşma hava atışıyla başladı.



Ay Yıldızlılarımız karşılaşmaya Ender Arslan-Sinan Güler-Emir Preldzic-Kerem Gönlüm-Ömer Aşık beşiyle başladı. Milli Takımımız'ın ilk sayıları 08:09'da Ender Arslan'ın turnikesinden geldi. Maçın ilk dakikalarında Türkiye hücumunun itici gücü Ender Arslan ve Sinan Güler ikilisi oldu. Bu ikilinin elinden üst üste 9 sayı bulan Ay Yıldızlılar, hücumda daha dinamik bir performans sergiledi. İlk beş dakika iki takımın karşılıklı basketleriyle geçildi: 9-10



Maçın başında sorun yaşanan potadaki bir başka problem, çeyreğin ortasında bir kez daha maçın duraklamasına sebep oldu. Potanın şut saatinde ortaya çıkan teknik sorun nedeniyle maç yaklaşık 15 dakika durakladı. Bu mecburi mola iki takım ritmine olan etkisini maç yeniden başladığında görmek çok kolaydı. İki dakikadan uzun bir süre sayısız geçildikten sonra sessizliği 02:40 kala Ömer Aşık'ın faul çizgisinden bulduğu sayılar kırdı: 11-10



Ömer Aşık'ın sayılarının ardından tempoyu yükselten Avustralya Baynes ve Anderson'dan gelen 6 sayı ile skor üstünlüğünü ele geçirdi. Avustralya ilk çeyreği 18-15 önde tamamladı.



İlk çeyreğin en skorer ismi Türkiye adına 8 sayı bulan Sinan Güler oldu.







Sinan Güler, maç boyu gösterdiği mücadele ile takımımızda öne çıkan isimlerden oldu...



İkinci çeyreğe hızlı başlayan takım Avustralya oldu. Arka arkaya bulduğu sayılarla farkı yediye çıkartan rakibimizin serisini durduran bir kez daha Sinan Güler oldu. Deneyimli guard'ın bulduğu isabetin ardından toparlanan Türkiye Kerem Tunçeri'nin üçlüğü ile 07:26 kala farkı ikiye indirdi: 20-22



Maçın başından itibaren topu pota altına indirmekte zorlanan ve uzunlarından faydalanamayan Türkiye ikinci çeyrekte de kısalarının şut performansıyla oyunun içinde kaldı. Sinan Güler dışında pota altına top süren bir oyunu çıkaramayan Ay Yıldızlılar, Kerem Tunçeri'nin iki, Cenk Akyol'un bir üçlüğü ile skoru dengede tuttu.



Cenk Akyol'un serbest atış çizgisinden bulduğu iki isabet, 01:50 dakika kala Türkiye'yi öne geçirdi: 32-31



Avustralya'nın hücum ribaundlarında kurduğu üstünlüğü son hücumunda bir kez daha tekrarlaması sayıyı getirdi ve Türkiye ilk yarıyı 35-34 geride tamamladı.



İlk yarının en skorer oyuncusu 12 sayı bulan Sinan Güler'di.







Hakem kararları, takımımızdan ve teknik ekibimizden zaman zaman tepki aldı...



Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarından itibaren agresif b ir oyun ortaya koyan Avustralya, Ingles'in öne çıkmasıyla farkı dört dakika içerisinde 12'ye çıkardı: 36-48 Ay Yıldızlılar hücum ritmini bulmakta zorlanırken, Avustralya'nın boyalı alanda kurduğu üstünlük, skor farkını ortaya çıkardı.



Çeyreğin ikinci yarısında Türkiye ortaya koyduğu enerjiyle Avustralya'nın farklı arttırmasına engel oldu. 12 Dev Adam savunmadaki enerjisi ile Avustralya'ya kolay sayı şansı vermedi ve hücumdaki etkinliğini Kerem Gönlüm'ü devreye sokarak arttırdı. Kaptan'ın üst üste bulduğu 4 sayı sonrası Emir Preldzic'in pota altındaki isabeti 02:25 kala farkı 8'e indirdi: 42-50



Ama ritmini bulan Emir Preldzic'in işi daha bitmemişti. Etkinliğini azaltmayan Emir, 40 saniye kala bulduğu üçlükle farkı 4 sayıya indirdi ve üçüncü çeyreğin skorunu belirledi: 46-50



Son çeyrekte perdeyi açan oyuncu uzak mesafeden bulduğu üçlükle Ender Arslan oldu. Ancak maçın kontrolünü elinde tutan taraf Avustralya oldu. Ingles ve Baynes ile organize olan Avustralya, bulduğu sayılarla farkı 8 sayıya çıkardı. Ancak Türkiye bir kez daha geri döndü ve skora ortak oldu.







Genç yıldız adayımız Cedi Osman, Avustralya karşısında da dakika aldı...





Hakemlerin tartışmalı düdüklerine rağmen savunma disiplinin kaybetmeyen Türkiye, Emir, Sinan ve Ender'den gelen sayılarla 04:33 kala farkı bir sayıya indirdi: 56-57



Ancak bu isabetin ardından öne geçme fırsatlarını değerlendiremedik ve Avustralya skor avantajını korudu. Türkiye son 01:30 dakikaya 62-59 geride girdi.



Avustralya son bir dakika içine girilirken, Dellavedova ile farkı beşe çıkardı: 59-64



Emir Preldzic 48 saniye kala bir kez daha sahneye çıktı ve farkı iki sayıya indirdi: 62-64



Ama Emir'in işi daha bitmemişti. Maçın ikinci yarısında ipleri eline alan ve Türkiye'yi oyunda tutan oyunculardan olan Emir Preldzic, sadece 5 saniye kala uzak mesafeden el üstü üçlüğü gönderdi ve Türkiye'yi öne geçirdi: 65-64



Son hücumda Türkiye savunması karşısında topu potaya dahi gönderemeyen Avustralya, skor üretemedi ve Türkiye bu tarihi zaferle çeyrek finale yükseldi.

TÜRKİYE: Sinan, Emir, Kerem Gönlüm, Ender, Ömer

AVUSTRALYA: Broekhoff, Ingles, Dellavedova, Baynes, Andersen





4.PERİYOT

-Kazandık... Çeyrek finaldeyizzz....

-Emirrrrrr.....3 sayılık basket.... Öndeyiz... 65-64

-Son 22 saniye kala 2 sayı gerideyiz: 62-64

-Son 1 dakika ve 59-64 gerideyiz.

-Maçıun bitimine 2 dakika var ve skor: 58-62

-Emir'in turnikesi fark yine 1 sayı: 58-59

-Ender'den gelen 3 sayılık isabet Avustralya'ya mola aldırıyor: 56-57

-Sinan'ın turnikesiyle fark 4 sayı: 53-57

-Emir'in faul basketleriyle skor: 51-57

-Son periyot karşılıklı basketlerle başladı: 49-52





3.PERİYOT: 46-50

-Periyot 46-50 sonuçlanıyor.

-Emir'in harika üçlüğü; farkı kjapatıyoruz: 46-50

-Üst üste yaptığımız basit hatalar ve top kayıpları Avustralya'nın farkı 10 sayıda tutmasına sebep oldu: 40-50

-Avustralya 2. yarıya çok etkili başladı ve farkı 10'a çıkardı: 36-46

-2. yarıdaki ilk basketimiz Sinan'la geliyor: 36-39







Avustralya karşısında, ilk yarıda pota altında çok zorlandık...





1. DEVRE: 34-35

-İlk yarı sonuçlanıyor. 1 sayı geride kapatıyoruz ilk yarıyı: 34-35

-Cenk'in faul atışlarıyla öne geçiyoruz: 32-31

-Cenk Akyol'dan da bir üçlük: 28-29

-Kerem Tunçeri'den bir üçlük daha: 25-27

-Avustralya faul atışlarıyla farkı tekrar 5 sayı yaptı: 22-27

-Önce Sinan'ın basketi ardından Kerem Tunçeri'nin üçlüğü ile farkı 2'ye indiriyoruz: 20-22

-2. çeyrekde top kayıpları yaşıyoruz. Skor Avustralya lehine: 15-20



1.PERİYOT: 15-18

-Sinan son saniye basketiyle ilk periyot skorunu belirliyor: 15-18

-Üst üste hücumlardan boş dönerken Avustralya basketlerle 5 sayı fark buldu: 11-16

-Maç saatinin tamir edilmesi sonrasında karşılaşma tekrar başladı. Ancak her iki takımda karşılıklı hücumlardan yararlanamıyor: 10-10

-Karşılaşma saatinin bozulması sebebiyle maça ara verilmiş durumda.

-Avustralya bir basket buluyor: 7-6

-Ender bir de 3 sayılık atışı buluyor ve öne geçiyoruz: 5-3

-Ender'in atışıyla ilk basketimizi buluyoruz: 2-3

-Karşılaşmada ilk hücumu Avustralya yapıyor ama iyi defans yapıyoruz.

Karşılaşma öncesi istatistikler ise şu şekilde;



EN SKORER OYUNCULAR

Emir’den sonra en skorer Ömer Aşık’ken, Ingles de Baynes’tan sonraki çok sayı atan basketbolcu.

EMİR: 59 SAYI - BAYNES: 69 SAYI



EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCULAR

Türkiye adına Emir bu alanda da zirvede yer alırken, Ender de ikinci sırada kendisine yer bulabildi.

EMİR: 21 ASİST - MATTHEW: 17 ASİST



EN ÇOK RİBAUND ALAN OYUNCULAR

Ömer, aynı zamanda turnuvanın da en çok ribaunt çeken 5. basketbolcusu durumunda bulunuyor.

ÖMER: 46 RİBAUND - ANDERSEN: 24 RİBAUND



İÇİMİZDEKİ AVUSTRALYALILAR!

OKYANUSYA temsilcisinin kadrosunda Türkiye Basketbol Ligi’nde forma giyen iki oyuncu bulunuyor. Beşiktaş İF’de mücadele eden Ryan Broekhoff ve Galatasaray LH’de forma giyen Nate Jawai, İspanya’da ülkelerinin başarısı için ter döküyor.