"Türkiye, 4.5G'ye en çok yatırım yapan ülkelerden biri"

Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bölge Başkanı James Chen, bütün mobil operatörlerin 4.5G'ye geçişte altyapı kurulumunu başarıyla gerçekleştirdiği Türkiye'nin, bu teknolojiye en çok yatırım yapan ülkelerden biri olduğunu bildirdi.



Chen, Şanghay'da gerçekleştirilen "Huawei Connect 2017" etkinliğinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Huawei'nin marka bilinirliğinin arttığını, bunun araştırmalarla da kanıtlandığı söyledi.



Her geçen gün daha fazla kişinin Huawei markasını tercih ettiğini aktaran Chen, Interbrand'in yaptığı araştırmaya göre dünya global şirketler sıralamasında 88'incilikten 72'inciliğe yükseldiklerini ifade etti.



Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bölge Başkanı olarak 11 ülkeden sorumlu olduğunu anlatan Chen, Fortune 500'deki 197 kuruluş ile ilk 100'deki 45 kuruluşun, dijital dönüşüm ortağı olarak Huawei'yi seçtiğini belirtti.



James Chen, şirket olarak girişim ve cihaz alanlarına odaklandıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Bulut teknolojisi gelecek teknolojilerinin planlamasında çok önemli bir yer edinecek. Biz müşterilerimize bulut teknolojisine geçişlerinde yardımcı olacağız. Huawei olarak bizim ilgi odağımız şu an bulut teknolojisi. Hala büyük bir potansiyele sahibiz ve hızlı bir şekilde büyüyoruz. Bölge genelinde yılın ilk yarısında geçen yıla oranla, akıllı telefon tedariğimizde yüzde 52 artış var. Bu artış hala büyük potansiyel olduğunun bir göstergesidir."



"Türkiye'de 400'den fazla Ar-Ge çalışanımız var"



James Chen, bütün mobil operatörlerin 4.5G'ye geçişte altyapı kurulumunu başarıyla gerçekleştirdiği Türkiye'nin 4.5G teknolojisine en çok yatırım yapan ülkelerden biri olduğunu söyledi.



Türkiye'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile tarım arazilerinin incelenmesi üzerine ortak bir çalışma yaptıklarını aktaran Chen, sensörler sayesinde tarım arazilerinde nem, rüzgar, sıcaklık gibi verilere ulaştıkları projenin başarıyla tamamlandığını ifade etti.



Chen, bakanlık yetkililerinin yönetimlerinde verimliliği de hesaplayabildikleri bu "büyük veri" platformunun çok etkili bir çözüm olduğunu dile getirdi.



Huawei'nin partnerlerine açık bir karaktere sahip olduğunu belirten Chen, şunları kaydetti:



"Bulut teknolojisi gibi büyük bir pastadan yüzde 1'lik bir dilim almak için altyapımıza, bağlantılarımıza inanıyoruz. Bunun ötesinde birçok uygulamamız da mevcut. Bu alanı daha iyi taşımak isteyen partnerlerimiz bizimle çalışabilir. Türkiye'deki Ar-Ge merkezimizde 400'den fazla çalışanımız var. Türkiye'de bizimle çalışmak isteyen tüm partnerlerimizle iş birliğine hazırız. Ortaklarımızla bu ortam içerisinde daha iyiyi hedefliyoruz."



Chen, "Markalaşma süreci, ürününüzün kalitesiyle ilgilidir. Müşteriler ürünlerinizi kullanırken kaliteyi ve tecrübeyi hissederlerse markalaşmaya başlarsınız. Pazarlamada anahtar kalitedir. Müşterilerimize en kaliteli ürünü ulaştırmanın markanın kalitesinin temellerini oluşturduğunu düşünüyor ve daima buna odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.