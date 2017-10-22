Türkiye, 141 ülke arasında birinci

Dünya ölçeğinde 140'tan fazla ülkede gençleştirici ürünleri kullanılan Jeunesse Global, Türkiye pazarında da adından söz ettiriyor. Kullanıcıların daha genç hissetmesini ve sağlıklı bir yaşam sürmesini hedefleyen, bu doğrultuda cilt bakımı ve takviye edici gıdalardan kilo yönetimine kadar geniş bir ürün yalpezine sahip olan markanın hedefi büyük.

DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKETİ

Junesse Türkiye Genel Müdürü Devrim Hamaratlar, Jeunesse Global'in dünyanın en yüksek cirosuna sahip 14. doğrudan satış firması olduğunu belirtti. 2016 yılında dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerini listeleyen INC 500'de 'dünyanın en hızlı büyüyen şirketi' olduklarını ifade eden Hamaratlar, “Bu listede yer alan tek doğrudan satış firması olduk. Geçtiğimiz yılı Ayrıca yılı 1 milyar 400 bin dolar ciroyla kapattık. Bizim 2020 yılındaki ciro hedefimiz 3 milyar dolar. 2030 yılında ise 10 milyar dolar ciro yapmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

600 MİLYON TL HEDEFİ

Jeunesse Global’in faaliyet gösterdiği 141 ülke arasında Şubat-Mart döneminde en hızlı büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu sözlerine ekleyen Hamaratlar, hedeflerini ise şöyle belirledi: “Jeunesse Türkiye 2020 hedefi, 600 milyon TL ile Türkiye’nin en iyi doğrudan satış firması olmak.” Hamaratlar, ürünlerinin oyuncular, futbolcular, sanatçılar tarafından da çok tercih edildiğini sözlerine ekledi.