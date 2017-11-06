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    Türkgücü’nün acı kaybı

    FRANKFURT
    06.11.2017 - 16:38 | Son Güncelleme:

    Frankfurt amatör liglerinde yıllardır mücadele eden en köklü Türk futbol takımlarından Frankfurt Türkgücü camiası, hiç beklemediği acı bir kayıpla yıkıldı.

    30 yıldan fazla bir süredir Frankfurt Türkgücü’nde top koşturan ve spor çevrelerince çok sevilen İlhan Güleç, geçen cumartesi akşamı oynanan SoMa maçının ardından fenalaştı. 

    Üç çocuk babası 54 yaşındaki İlhan Güleç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak çok sevdiği yeşil sahalarda yaşama veda etti. Ekip arkadaşlarında ve spor camiasında şok yaratan bu acı kayıptan sonra, tüm Frankfurt Türkgücü takımları Pazar günü oynanan maçlarına siyah forma ile çıkarak İlhan Ağabeyleri için saygı duruşunda bulundu.
    Merhumun cenazesi Frankfurt’ta Türkgücü ailesinin katılacağı cenaze namazından sonra, defnedilmek üzere memleketi Konya’ya gönderilecek.

    Türkgücü’nün acı kaybı

     

    Etiketler: öldü , Almanya
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