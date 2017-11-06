Türkgücü’nün acı kaybı

30 yıldan fazla bir süredir Frankfurt Türkgücü’nde top koşturan ve spor çevrelerince çok sevilen İlhan Güleç, geçen cumartesi akşamı oynanan SoMa maçının ardından fenalaştı.

Üç çocuk babası 54 yaşındaki İlhan Güleç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak çok sevdiği yeşil sahalarda yaşama veda etti. Ekip arkadaşlarında ve spor camiasında şok yaratan bu acı kayıptan sonra, tüm Frankfurt Türkgücü takımları Pazar günü oynanan maçlarına siyah forma ile çıkarak İlhan Ağabeyleri için saygı duruşunda bulundu.

Merhumun cenazesi Frankfurt’ta Türkgücü ailesinin katılacağı cenaze namazından sonra, defnedilmek üzere memleketi Konya’ya gönderilecek.