Türkevi’nin temeli atıldı... Bitince böyle olacak...

ABD’nin New York kentinde yapılacak olan Türkevi binasının temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle atıldı. İçinde New York Başkonsolosluğu ve Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği’ni de bulundurulacak yeni Türkevi binasının sıkıntıya düşen herkes için güvenli bir liman haline gelmesini hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

Eski Türkevi büyüyen Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap vermiyordu. Yeni binanın tam karşısında olduğu BM binasına asıl misyonunu hatırlatacağını düşünüyorum. BM teşkilatı herkesin sorunlarını dile getirdiği yegâne bir unsurdur. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya üzerindeki tehditler ve biçimler değişmiştir. BM’nin değişen şartlara uyabilmesi için reformdan geçmesi gerekmektedir. Bu yıl reform gündemde ancak, yapısal bir reform çabası görmüyoruz. Aslolan BM yapısı üzerindeki reformdur. İstanbul’un bir BM merkezi olmasını teklif ettik. İnsani değerler üzerine inşa ettiğimiz dış politikamız ve diplomasimizi güçlendirmek için bu merkez hedeflerimizi hayata geçirecek.

36 AYDA BİTİRİLMESİNİ İSTEDİ

Temel atma törenini beraberinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AB Bakanı Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ile birlikte gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, binanın 36 ayda bitirilmesini istedi.

MEKTUP KAPSÜLLE YERLEŞTİRİLDİ

Erdoğan’ın kaleme aldığı mektup özel kapsülle yeni Türkevi binasının temeline yerleştirildi. Mektupta ise şunlar yazıyordu: “Türkiye son 15 yılda demokrasi ve ekonomide gerçekleştirdiği reformlarla tarihi başarılara imza atmıştır. Bugün temelini attığımız Türkevi ülkemizin bu başarı hikâyelerinin sembollerindendir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise törende yeni Türkevi binasına ilişkin, “New York’un dünyaca ünlü siluetine, kendi zenginliğimizi, kendi rengimizi katacağız. En yüksek binalardan birisi de bizim Türkevi’miz olacak. Bu özellikleriyle hepimizin gurur duyacağı, önemli bir yapı olacak. Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliğinin pekişmesine de hizmet edecek.” dedi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Felah Mustafa ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Felah Mustafa ile görüşmesine dair Twitter hesabından “Mesajlarımızı bir kez daha vurguladık.” ifadesini kullandı.

LALE ŞEKLİNDE YÜKSELECEK

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip olacak Yeni Türkevi Binasının 2021 yılında tamamlanması bekleniyor. İnşaatı 3’üncü Köprü inşaatını yapan IC İçtaş İnşaat, ABD merkezli dev inşaat şirketi Tishman ile birlikte gerçekleştirecek.

Maliyeti 100 milyon doları aşması beklenen yeni Türkevi’nde BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu’nun çalışma ofislerinin yanı sıra üst katlarda diplomatlarımızın konaklayacağı rezidanslar yer alacak.

Lale şeklinde 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları ile 20 araçlık yeraltı otoparkının da yer alacağı yeni proje Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye’ye gelip inceleme yaptıktan sonra projeye başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motiflerini inceleyerek lale şeklinde gökyüzüne yükselecek yeni Türkevi projesini hazırladı.

ÇEVRE DOSTU

Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayacak depo sistemi ve yeşil bina kapsamında “Leed Silver” sertifikasına sahip olacak bina çevre dostu gökdelen özelliği taşıyacak.

Türkevi binası, 1977 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in çabalarıyla satın alınmıştı. İçinde KKTC Temsilciği ve Atatürk Okulu’nun da bulunduğu Türkevi binası, geçen 40 yıl içinde yüzlerce Türk ve yabancı devlet başkanı, başbakan ve bakanı ağırladı.

35 KATLI OLACAK

Lale şeklinde gökyüzüne yükselecek bina, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City’den görülebilecek. 35 katlı bina şehrin en yüksek binalarından olacak.

New York’ta kaldığı The Peninsula Oteli’ne girerken, vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan için New York polisi olağanüstü önlemler aldı. Erdoğan’ın kaldığı otelin girişi trafiğe kapatılırken, sokağa beton bariyerler yerleştirildi.

YOĞUN TRAFİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yoğun bir hafta bekliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi beklenen Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitaben bir konuşma yapacak. Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın BM’de gerçekleştireceği Rohingya ile ilgili oturumda da konuşacak. Erdoğan bu toplantının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May’in başkanlık ettiği kölelik ile ilgili oturuma katılacak. Çarşamba günü TÜRKEN Vakfı’nın Mandarin Otel’deki gecesine gidecek olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü de Marriot Otel’de New York’ta yaşayan Türk ve Müslüman toplumuna hitaben bir konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı daha sonra ise Trump ile ikili görüşmeye gidecek. Cumhurbaşkanı’nın New York’taki programı, East & West Enstitüsü’nde yapacağı konuşma ile son bulacak.