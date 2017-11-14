Türkeş'in memleketinden Bahçeli'ye şok!.. 7 meclis üyesi istifa etti

İstifa dilekçelerini seçim kuruluna veren Pınarbaşı Belediye Meclisi’nin MHP’liüyeleri şu açıklamayı yaptı:

"Belediye Başkanımızla beraber seçim sürecinde partimizi iktidar yapmak için elimizden geleni yaptık. Gecemizi- gündüzümüze katarak çalıştık. Gördük ki bizlerin mücadelesi hiçbir anlam ifade etmiyormuş. Genel merkezin iktidar olmak gibi bir niyetinin olmadığı da anlaşılmaktadır. Bu sebeplerden ötürü üzülerek söylemekteyiz ki MHP’den istifa ediyoruz. Belediye Başkanımızın yanında, ilçemizin hizmetindeyiz. Allah hayırlı, uğurlu etsin."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR