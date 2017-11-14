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    Türkeş'in memleketinden Bahçeli'ye şok!.. 7 meclis üyesi istifa etti

    DHA
    14.11.2017 - 15:42 | Son Güncelleme:

    MHP’nin merhum lideri Alparslan Türkeş’in memleketi Pınarbaşı’nda Belediye Başkanının ardından Belediye Meclis üyesi 7 kişi partileri MHP’den istifa ettiklerini açıkladı.

    İstifa dilekçelerini seçim kuruluna veren Pınarbaşı Belediye Meclisi’nin MHP’liüyeleri şu açıklamayı yaptı:

    "Belediye Başkanımızla beraber seçim sürecinde partimizi iktidar yapmak için elimizden geleni yaptık. Gecemizi- gündüzümüze katarak çalıştık. Gördük ki bizlerin mücadelesi hiçbir anlam ifade etmiyormuş. Genel merkezin iktidar olmak gibi bir niyetinin olmadığı da anlaşılmaktadır. Bu sebeplerden ötürü üzülerek söylemekteyiz ki MHP’den istifa ediyoruz. Belediye Başkanımızın yanında, ilçemizin hizmetindeyiz. Allah hayırlı, uğurlu etsin."

     

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    Etiketler: bahçeli , türkeş
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