‘Türkçeye kira’yı protesto edecekler

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de bazı ilçe belediyeleri Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin yapıldığı sınıflar için kira talep ediyor. Berlin’in en büyük ilçelerinden Mitte, kira bedeli istediği için 17 okulda dersler durdu. Kreuzberg ilçe belediyesi Şubat 2018’den itibaren kira isteyeceğini başkonsolosluğa bildirdi. Kimi ilçe belediyeleri ise konuyu hâlâ tartışıyor. Belediyelerin kira talebi nedeniyle derslerin yapılamamasına tepki gösteren Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Türkçe ve Türk Kültürü Derslerinin 40 yılı aşkın süredir iki ülke arasında varılan anlaşmaya dayanılarak verildiğini söyledi.

UZMANLAR BELİRLİYOR

Derslerin içeriğini de iki ülkenin uzmanlarının ortaklaşa belirlediğini belirten Çelik, şöyle konuştu: “Bu dersler okullarda Türk ve Türkiye kökenli Alman öğrencilere veriliyor. Derslerin yapılabilmesi için öğrenci ve velilerin isteği gerekiyor. Velilerin isteği doğrultusunda öğretmenler okullarda sınıf açıyor. Belediyelerin tutumu nedeniyle birçok okulda dersler işlenemiyor. Takınılan tutumdan vazgeçilmesi için Berlin eyalet hükümetiyle görüşmelerimiz sürüyor. Türk gençlerinin Türkçe öğrenmeden Almanca’yı iyi öğrenemeyeceğini herkes ifade ediyor. Türkçe ve Türk Kültürü dersleri Almanya’ya katkı sunuyor. Biz de bu derklere çok önem veriyoruz. Tükiye’de de geniş kitleler tarafından Almanca öğreniliyor. Derslerin engellenmesi yerine bu derslerin okul müfredatına eklenmesi ve liselerde de görülmesi gerekir.”





YARIN PROTESTO EDİLECEK

Mitte ilçe belediyesi 17 okulda yapılması kararlaştırılan dersler için yaklaşık 27 bin euro kira talep ediyor. Bu talep yüzünden 571 öğrenci derslere giremiyor. Mitte belediyesinin Türkçe derslerini engelleme girişimine sivil toplum örgütleri ve veliler büyük tepki gösteriyor. Bünyesinde çok sayıda dernek bulunduran çatı kuruluşu Berlin Türk Cemaati, belediyenin kira talebinden vazgeçmesi için eylem yapacak. Yarın saat 15.00’te ‘Türkçeme Dokunma!’ adıyla Mathilde Jacob Platz1 adresinde gerçekleşecek eylemle ilgili konuşan Berlin Türk Cemaati Başkanı Bekir Yılmaz, “Kimsenin Türkçeme dokunmaya hakı yok. Belediyenin dersleri engelleme tutumu kabul edilemez” dedi. Yılmaz, Berlinlileri eyleme destek vermeye çağırdı.

Almanya’da konsolosluk öğretmenleri tarafından verilen Türkçe ve Türk Kültürü derslerine 30 bini aşkın öğrenci katılıyor. Berlin’de ise bu sayı 3 bin 500 olarak açıklandı.