Turkcell’e BM’den ‘insanlık’ ödülleri

Türkiye’de yaşayan 3 milyondan fazla Suriyeli mültecinin karşı karşıya kaldığı iletişim duvarını kaldırma amacıyla geliştirilen ‘Merhaba Umut’ mobil uygulamasıyla alınan ödül hakkında konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell olarak çocuklara daha iyi bir Türkiye bırakmak için her zaman sorumluluklarının bilinciyle hareket ettiklerini ifade etti. Akça, “İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Suriye’den göç eden kardeşlerimize de destek olmak için çeşitli projeler geliştirdik. Bugün Türkiye’de misafir ettiğimiz 3 milyonu aşkın Suriyeli kardeşimizin dil öğrenimi başta olmak üzere sosyal çevreye entegrasyonunu sağlamaya yönelik her türlü ihtiyacı gidermek için hayata geçirdiğimiz projelerde, her bir Turkcell çalışanının gayreti, alın teri ve emeği vardır” dedi.

EN GÜÇLÜ ARAÇ

Terzioğlu, geçen yıl BM Genel Kurul haftasında, Birleşmiş Milletler Özel Sektör Forumu’nda yaptığı konuşmasıyla ‘Merhaba Umut’ uygulamasını tanıtmıştı. Yardıma en çok ihtiyaç duyan insanların hayatında teknoloji ve iletişim gücümüzle nasıl fark yaratabiliriz düşüncesiyle yola çıktıklarını aktaran Terzioğlu, “Merhaba Umut” uygulamasıyla ilgili şunları söyledi: “Suriyeli misafirlerimiz için akıllı telefon yaşamsal açıdan en ulaşılabilir ve en güçlü araç. Bağlantı ve dijital servislerimizle, bu güçlü araçtan sağladıkları faydayı arttırıyor ve hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların uluslararası alanda gördüğü ilgi bizi mutlu ediyor ama en çok da, ülkemizin bu konudaki liderliğini dünyayla paylaşabildiğimiz için memnuniyet duyuyoruz.”

UYGULAMADA NELER VAR

Merhaba Umut sayesinde anadili Arapça olan kullanıcılar, Türkçede en çok kullanılan kelime ve ifadeleri hem sesli hem de yazılı olarak öğrenebiliyor. Dil öğrenimi özelliğinin yanı sıra, Türkçe-Arapça ve Arapça-Türkçe anında sesli tercümeden de faydalanabiliyor. Uygulama; kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı, sağlık hizmetlerine nasıl ulaşılacağı gibi lokasyon bazlı yönlendirmeler de sunuyor. Kullanıcılar, tek tuşla Turkcell’in Arapça çağrı merkezini arayabiliyor. Ayrıca Turkcell, Merhaba Umut projesinin ikinci etabında açılan AFAD Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’nde bir teknoloji merkezi de kurdu. Burada Turkcell Akademi, Khan Academy ve Naiim içerikleri ile Arapça K-12 eğitimleri, yetişkinler için haber, sağlık ve günlük yaşama dair içerikler ve Türkçe öğrenme olanağı sağlanıyor.