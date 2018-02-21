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    Turkcell’den şirketlere siber güvenlik desteği

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 10:33 | Son Güncelleme:

    Turkcell, sahip olduğu teknolojik üstünlüğü siber güvenliği sağlamak için de kullanacak. Bu amaçla bir Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kuran Turkcell, tehditlere karşı şirketlere 7/24 özel çözümler sunacak.

    Turkcell, kurumlar için 7/24 hizmet sunacak yeni bir Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’ni hayata geçirdi. Turkcell Maltepe Teknoloji Plaza’da kurulan yeni merkez sayesinde, özel uzman ekipler kurumların yaşayacağı siber saldırılara karşı izleme yaparak, olası siber ataklar öncesinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak ve kurumları siber saldırılara karşı 7/24 koruyacak. Kurumlara hizmet verecek siber güvenlik merkezinde, veri ve bilgi kayıplarının önüne geçilerek maddi ve manevi zararların engellenmesi amaçlanıyor.  

    Sistem 7/24 analiz yapıp, alarm üretecek 

    7/24 hizmet vermek üzere geliştirilen uluslararası standartlardaki Turkcell Siber Güvenlik Operasyon Merkezi, üstün teknolojik altyapısı sayesinde hem uluslararası hem de ulusal boyutta daha önceden yaşanmış atak veri tabanlarını denetleyecek. Bu sayede kurumlardaki kullanıcı davranışlarında oluşan farklılıkları tespit ederek, siber atakların ve sistemlerin işleyişlerine dair alarmlar üretecek. Bu alarmlar da merkezde görev alan siber güvenlik uzmanı olan analistler tarafından detaylı şekilde incelenip, ortaya çıkacak olası saldırıların önceden önlenmesi sağlanacak.

    Siber saldırıların ve tehditlerin sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan şunları söyledi: 

    Kurumların dijitalleşmesiyle birlikte internete bağlı çalışan sistemlerinin ve iş süreçlerinin de sayısı da hızla artıyor. Bu da gerek global gerekse yerel bir takım siber güvenlik risklerini beraberinde getiriyor. Ortaya çıkabilecek riskleri önceden görerek engellemek için kurumların kendi bünyesinde siber güvenlik uzmanı bulundurması ve yatırım yapması çeşitli nedenlerle her zaman mümkün olamıyor. İşte tam da bu nedenle şirketlere sıfır yatırım maliyetiyle uçtan uca üst düzey siber güvenlik hizmeti sunacağımız yeni merkezimizi hayata geçirdik. Merkezimizin üstün teknolojik altyapısının yanı sıra 7/24 esasına göre çalışan profesyonel ekiplerimizle şirketleri siber ataklara karşı koruyarak, sistem kesintilerinin önüne geçmiş olacağız. Böylece şirketlerimizin gereksiz kayıplarının önüne geçerek olası maddi kayıpları da engellemiş olacağız.”

    Etiketler: turkcell , siber saldırı , hack , hacker , güvenlik
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