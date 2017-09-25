Turkcell'den 50 GB kotalı tarife: Lifecell

Lifecell ile mobil iletişim dünyası yeni bir boyuta taşınıyor. Telefonun icadının ardından önce çağrı cihazları, ardından cep telefonları ile iletişimde başlayan mobil çağ, şimdi de Lifecell ile yeni bir dönüşüm sürecine giriyor. Lifecell ile artık dakika-SMS paketleri tarihe karışacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 4.5G’nin devreye girmesiyle birlikte özellikle gençlerin tüm iletişim ihtiyaçlarını daha yaygın olarak internetten karşılamaya başlamaları, müşterinin ihtiyaçlarını yakından takip eden Turkcell’i harekete geçirdi. Turkcell’in yeni sunduğu dijital markası Lifecell, konuşma dâhil müşterilerinin tüm iletişim ihtiyaçlarını sadece internet üzerinden karşılayacak.



Lifecell markasının tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Lifecell markasında müşterilerimize sadece internetle iletişim hizmeti sunacağız. Müşterimiz konuşma ve mesajlaşmasını da internet üzerinden gerçekleştirecek. Kısacası hayatı internet olanlara sadece Lifecell yetecek. Bu sayede müşterilerimize konuşma ve mesajlaşma da dâhil bütün iletişim hizmetlerimizi tamamıyla internet ve dijital platformdan verdiğimiz bir çözümü ortaya koyduk” dedi.



Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen çözümün dünyadaki diğer telekomünikasyon şirketlerine örnek oluşturacağını ifade eden Bütün, “BiP ile ilk kez Türkiye’den bir uygulamayı dünyanın hizmetine sunduk. Bu yeniliği iştiraklerimizle dünyaya da yayacağız. Bu yolculuğun en önemli amaçlarından biri de teknoloji odaklı şebeke operatörü olmaktan hizmet odaklı bir deneyim sağlayıcısı olmaya geçiş” diye konuştu.

Lifecell’li olan müşterilerin konuşma ve mesajlaşma ihtiyaçlarını BiP üzerinden karşılayabileceklerini ifade eden Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Bütün, “Müşterilerimiz sadece mobil internetle tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. BiP üzerinden anlık mesajlaşacak, sesli ve görüntülü konuşacaklar. Karşı taraf BiP kullanmasa bile sorun yaşamayacaklar. BiP üzerinden hem sabit numaraları hem de GSM numaralarını arayabilecekler. BiP ile yapılan aramalarda daha yüksek ses kalitesiyle haberleşebilecekler. Lifecell’lilerin internetin tadını doyasıya çıkarmaları için paketlerin içerisinde çok zengin bir uygulama dünyası yer alıyor.” açıklamasını yaptı.



İsteyen müşterileri akıllı telefon sahibi yapmak istediklerini de vurgulayan Bütün, “Lifecell’e özel bir de akıllı telefon üretildi. GM6 Lifecell telefonlar, tüm uygulamalar yüklenmiş ve Lifecell moduyla kullanımına hazır olarak geliyor. Lifecell’li olan müşteriler bu telefonu tarifelerine ek 36 aya varan taksit seçenekleri ile satın alabilecek. Üstelik lansmana özel ilk 2 taksiti de biz karşılayacağız” diye konuştu.



Lifecell’in müşteri hizmetleri kanalı da dijital olacak. Lifecell müşterileri için özel olarak tasarlanan hizmet merkezine BiP üzerinden ulaşılabilecek. Lifecell müşterileri bu kanaldan 7/24 canlı hizmet alabilecek. Lifecell için bir de özel internet sitesi dizayn edildi. Lifecell dünyasının nabzının atacağı internet sitesine lifecell.com.tr adresinde ulaşılabilecek.



Super, Extra ve Pro olmak üzere üç ayrı paket ile gelen Lifecell tarifelerinde yer alan uygulamalarda geçerli 50GB yer alacak. Lifecell’de Super tarifesini seçecek abonelere toplam 55GB’lik internet paketi 49 TL’ye satılacak. Extra paketini tercih eden aboneler ise toplamda 57 GB’lık internet paketine 59 TL’ye sahip olacak. Toplamda 60 GB’lık Lifecell Pro tarifesi ise kullanıcılara 69 TL’den sunulacak. Ayrıca ilk 2 ay içerisinde Lifecell’li olanlara tarifelerindeki internet paketlerine ek olarak 2 GB internet de 12 ay boyunca hediye edilecek.