Turkcell Turbo T50

Üç taşıyıcılı internet teknolojisini destekleyen dünyanın ilk ve tek akıllı telefonu Turkcell İletişim Merkezleri ve http://turkcell.com.tr ’de sizi bekliyor.
Turkcell T50, artık “Turbo” hızında. Dünyanın en hızlı 3G’sini sunan 3 Taşıyıcılı mobil internet teknolojisi ile 63,3 Mbps’ye varan veri indirme hızı yeteneği Turkcell şebekesi ile beraber T50’ye de entegre edildi. Üç Taşıyıcılı İnternet Teknolojisi, 3G şebekede aynı anda üç farklı taşıyıcının kullanılması ile tek taşıyıcılı (21,1 Mbps’ye varan) cihazlara göre üç kat daha yüksek, 63,3 Mbps’e varan hızlarda, veri indirme imkanı sunmaktadır. Aynı zamanda veri yükleme teknolojisinde de 11,5 Mbps’ye varan hızlara ulaşılması sağlanmaktadır.
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