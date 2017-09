Turkcell Süper Lig - İlk 6...

Puanları biri birine o kadar yakın ki, sıralamada her an her şey olabilir. Şu ana kadar kim ne yapmış, şöyle bir bakalım.

1. TRABZONSPOR:

13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet ve toplanan 28 puan. 11 puan kaybetmiş. Tek mağlubiyetini deplasmanda Galatasaray’dan almış. En fazla 3 maç üst üste kazanabilmiş. Zirvedeki 5 rakibiyle 4 maç oynayıp, 5 puan toplamış. Fenerbahçe ile 17. Hafta oynayacak.

Gökmen Avcı yazıyor

Zor maçlarını oynadı. Deplasmanlarda daha iyi sonuçlar alıyor. Evindeki beraberliklerden de kurtulursa, zirvede kalma olasılığı çok fazla. Oynadıkları oyun da, rakiplerine göre daha iyi.

2. BEŞİKTAŞ:

13 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ve toplanan 25 puan. Deplasmanda Kayserispor ve Fenerbahçe’ye yenilmiş. Üst üste kazanabildiği maç sayısı 2. Son haftalarda bu seriyi de yakalayamıyor. Zirvedeki 5 rakibinden 3’ü ile karşılaşmış ve 3 puan toplayabilmiş. Bu rakiplerinden Ankaraspor ile bu hafta, Galatasaray ile 16. Haftada oynayacak.

UEFA Kupasından elenmesiyle birlikte, Teknik Direktörünü değiştiren Beşiktaş, istikrarlı sonuçlar alamıyor. Bazen iyi futbol oynasalar da, bu konuda oldukça fazla eleştiri alıyorlar. İlk yarının sonundaki durumları, şampiyonluk şansları için bize fikir verecektir.

3.SİVASSPOR:

Sivasspor, Beşiktaş’la aynı galibiyet, beraberlik, mağlubiyet sayısına ve aynı puana sahip. Mağlubiyetleri Ankaraspor ve Antalyaspor’dan. İkinci ve üçüncü haftalarda alınan 2 galibiyetlerin ardından, bir daha ard arda maç kazanamadı. Zirvedeki 5 rakibinden 4’ü ile karşılaştı ve 5 puan toplayabildi. Bu rakiplerinden Galatasaray ile 17. Haftada oynayacak.

Bu senede, geçen seneki gibi zirveyi zorlayacak. Artık bu konuda daha tecrübeliler. Şampiyonluğu gerçekten arzularlarsa bunu başarabilirler. Mehmet YILDIZ gibi bir oyuncuya sahip olmak onlar için büyük bir avantaj. Ama devre arasında bu silahını Galatasaray’a verirlerse, o zaman işler karışabilir.

4.GALATASARAY:

Bir hafta güldürten, öteki hafta sinir sahibi yapan bir takım oldu Galatasaray. 7 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet. Toplanan 24 puan. Bursaspor, Eskişehirspor ve Fenerbahçe mağlubiyetleri. Zirvedeki rakipleri Trabzonspor’dan 3 puan, Ankaraspor’dan 1 puan koparabilmiş, 16. ve 17. haftalarda sırasıyla Beşiktaş ve Sivasspor ile oynayacak.

Geçen sezonun şampiyonu, bu sene istikrarsız bir dönem geçiriyor. Hücum hattını KEWELL ve BAROS transferleriyle güçlendiren Galatasaray, bir aralar gol sıkıntısı yaşasa da, son haftalarda golcülerin tekrar mesaiye başlamasıyla, bol gol için ümit veriyorlar. Atılan 28 golün 19’unu BAROS, LINCOLN ve KEWELL’den. Sakatlıklarda başı dertte olan takımın Teknik Kadrosunda da, sıkıntı yaşanıyor. Şampiyon olurlar mı? Papatya Falına bakmak gerekir.

5.FENERBAHÇE:

13 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet ve toplanan 23 puan. Üst sıradaki 6 takımın kendi aralarında yaptığı maçlarda açık ara önde. Sivasspor’a yenilmiş ama, Galatasaray’ı, Ankaraspor’u ve Beşiktaş’ı yenmiş. Beşinci sırada yer aldığına göre, demek ki, daha alttaki takımlara ciddi puanlar kaptırmışlar. Puanların çoğunu deplasmanda kaybetmişler. Kendi sahalarında sadece Kayserispor’a puan vermiş. Şuan ki lider Trabzonspor ile 17. Hafta karşılaşacak.

Bu sezon içeride de, dışarıda da iyi sonuçlar alamıyorlar. Birçok kişi bunu AURELIO’nun gitmesine ve ARAGONES’in oyuncu ve sistem seçimlerindeki hatasına bağlıyor. En büyük kozları Şükrü Saraçoğlu Stadı ve Seyircisi. Gol kralı GUIZA istenilen düzeyde değil ve SEMİH sakat. Aziz YILDIRIM’da artık ayrılacağını açıkladı. Eğer bu gerçek düşüncesiyse o zaman, seçimler öncesi kulüpte ciddi karışıklık çıkacaktır. Bunun takıma nasıl yansıyacağını göreceğiz.

6.ANKARASPOR:

Yılın flaş takımı. 2 mağlubiyetle sezona başladı ama, sonraki 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iddialı bir duruma geldi. Dört büyüklerden beklediğimiz galibiyetler serisini Ankaraspor yakaladı. Şu anda 23 puanı var. Son 3 haftada ise, 1 puan çıkarabildi. Bu haftaki Beşiktaş maçı önemli. Zirveden kopmaması için mutlak puan çıkarmak zorunda. Yapabilir mi? Neden olmasın. Üst sıralardaki bu rakiplerinden 4 maçta 4 puan çıkardı.

Aykut KOCAMAN iyi oynayan bir takım yaratmış. Takımın eksiği ise tecrübe. Zirve yarışında en büyük dezavantajları bu olacaktır. 2009’un mart ayında Onursal Başkanları Melih GÖKÇEK’in seçimleri var. Seçim sürecinde takımla ne kadar ilgilenir bilinmez. Bir de seçimi kaybederse, o zaman bu takımın akıbeti ne olur bilinmez.

5 puan içine sıkışmış 6 takıma, alttan bir baskı da gelebilir. Çünkü, hepsi puan kaybetmek için biri birleriyle yarışıyorlar. HAYIRLISI…