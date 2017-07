Turkcell New York Borsasında Türk bayrağını bir kez daha dalgalandırdı

New York Borsasına kote tek Türk şirketi olan Turkcell, rekor büyüme sonuçlarını NYSEde Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Koç, Bekir Pakdemirli ve Genel Müdür Kaan Terzioğlunun katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından kapanış gongunu çalarak duyurdu.



Turkcell, yılın ikinci çeyreğinde Grup olarak yüzde 28.5 büyüme ile 4.3 milyar TL ciroya, yüzde 41.6 artışla 1.5 milyar TL FAVÖKe ve yüzde 33.8 FAVÖK marjına ulaştı. Grup net k?rı ise yüzde 69.2 artışla 704 milyon TL olarak gerçekleşti. Grup gelirlerinin yüzde 88ini oluşturan Turkcell Türkiye’de ise gelir, yüzde 26.4 büyürken FAVÖK yüzde 40.6 arttı ve EBITDA marjı 3.4 puan artışla yüzde 34.1e ulaştı.



"TÜRKİYEYE GÜVENİYOR VE YİNE HEDEF BÜYÜTÜYORUZ"



Yılın ilk yarısında elde edilen sonuçları değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ilk 6 aydaki başarılı performans ve Turkcell müşterilerinin dijital servislere olan yüksek talebinden güç alarak 2017 yılı gelir ve FAVÖK marjı beklentisini yukarı yönlü revize ettiklerini söyled ve ekledi:



"Ülkemize güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2017 sonunda, 10 milyar TLlik 3 yıllık yatırım planımızı gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca bu çeyrek sonu itibariyle son üç yıllık faaliyetlerimiz neticesinde Hazineye lisans, vergi ve yasal yükümlülük olarak aktardığımız kaynak toplamı 19.2 Milyar TL’ye ulaştı. Böylece 3 yılda Türkiyeye sağladığımız toplam katkı 29.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ülkemize güvenerek yaptığımız yatırımların karşılığında müşterilerimizin gösterdiği teveccüh attığımız adımların doğru olduğunu gösteriyor ve bizi daha da cesaretlendiriyor."



Terzioğlu, bu çeyrekte hem gelir hem de FAVÖKte tüm zamanların en yüksek sonuçlarını ve son 10 yılın rekor büyüme oranlarını elde ettiklerini belirtti ve ekledi:



"Yarıyıl bazında ise Turkcell Grubu ve Turkcell Türkiye olarak hem gelir hem de FAVÖKte tüm zamanların en yüksek sonuçlarına ulaştık. Turkcelli teknoloji odaklı bir altyapı şirketinden hizmet odaklı bir deneyim oyuncusuna dönüştüren dijital servislerimizle,ÿ ses ve veri hizmetleri sunmanın ötesine geçmeyi hedeflemiştik. Genişleyen müşteri bazımız, yükselen data talebi, kullanımı her geçen gün artan yenilikçi ürün ve servislerimiz ve bu talebi dayandırdığımız hızlı ve gelişmiş altyapı teknolojimiz sayesinde elde ettiğimiz güçlü sonuçlar 2017 yılı beklentilerimizi gözden geçirip gelir büyümesini yüzde 21 - 23, FAVÖK marjını yüzde 33-35 olarak yukarı yönlü revize etmemizi sağladı."



TURKCELL ARTIK "DİJİTAL OPERATÖR"



Turkcelli hizmet odaklı bir deneyim oyuncusuna dönüştüren yenilikçi dijital servisleri sayesinde,ÿ artık bir dijital operatöre dönüştüklerinin altını çizen Terzioğlu, bu konuda şu bilgileri verdi: Müşterilerimiz seyretme, dinleme, okuma, eğlenme, haber alma, iş yapma ve anılarını biriktirmek için her geçen gün artan şekilde Turkcell servislerini tercih ediyor. Dijital dönüşüm yolculuğumuzun ilk büyük ve küresel ürünü BiP, dünyanın her yerinde 14.7 milyon kez indirildi; günde ortalama 1 milyon dakika sesli ve görüntülü arama rakamlarına ulaştı.



BiP, bu çeyrekte Avrupanın önde gelen oyun kuruluşu Orange Games ortaklığıyla kullanıcılarına ’BiPte Oyun’ platformu sunarak zengin içeriklerine bir yenisini ekledi. Dijital müzik platformumuz fizy, Türkiyenin megastarı Tarkanın yeni albümünü sadece dinleyicilerle değil, canlı yayınlanan konserlerle izleyiciyle de buluşturan ilk kanal oldu.



App Store’da indirilen uygulamalarda ilk sıraya kadar yükselen fizyde,ÿ günde ortalama 6 milyon adet şarkı dinlendi. Dergilik uygulamamız sektöre yepyeni bir soluk getirdi; raflarda satılan dergi sayısını katlayarak sadece Haziran ayında 2.1 milyon derginin okunduğu bir mecra haline geldi.



Televizyon platformumuz TV+ın kullanıcı sayısı ise 1.5 milyona ulaştı. Küçük ekranda video seyretme deneyimini dönüştürme hedefimiz doğrultusunda, teknolojimiz, tekliflerimiz ve içeriklerimizin etkisiyle, TV+ın mobil uygulamasında günlük ortalama video seyretme süresi 4.5G öncesi 7 dakikadan 51 dakikaya çıktı.



Apple TV’de de yerini alan lifebox kişisel depo uygulamamız 4,9 milyon defa indirildi. Lifeboxa anılarını ve önemli belgelerini emanet eden müşterilerimiz Haziranda 110 milyon dosya yüklerken 110 bin GB data kullandı."



HEDEF KÜRESEL OYUNCU OLMAK



On yedi yıl önce BIST ve NYSEde halka arz olarak küresel sermaye piyasalarında Türkiyenin öncü şirketi olduklarını hatırlatan Terzioğlu, "Bugün dünya çapında 52 ülkede bireysel ve kurumsal yatırımcılar Turkcelle inanıyor. Biz de müşterilerimize değer yaratma yolculuğunda, sadece Türkiyede değil, dünyada da sektörümüze ilham veren bir dönüşümle bu güveni her gün yeniden kazanmak için çalışıyoruz. Özellikle Türkiyede, müşterilerimizin Turkcelle gösterdiği bağlılık ve ürünlerimizi tercih etmeleri sayesinde büyüyen dijital birikimimizi dünya pazarlarına açmak için girişimlerimizi hızlandırdık" dedi.



SON 6 YILIN EN YÜKSEK NET MÜŞTERİ KAZANIMI



Terzioğlu’nun verdiği bilgilere göre;

Turkcellin dijital servislerdeki yenilikçi yaklaşımı müşteri memnuniyeti ve müşteri artışına da olumlu biçimde yansıdı. Son 6 yılın en yüksek müşteri kazanım oranına ulaşan Turkcell, çeyrek bazında 850 bin, yıllık bazda ise 2.1 milyon yeni aboneyi müşterileri arasına ekledi. Mobil tarafta faturalı müşteri oranı, son 5 yılın en yüksek kazanımıyla yüzde 53.2yi buldu.



Fiber müşteri sayısı bu çeyrekte 32 bin artışla 1.1 milyona ulaşırken, toplam sabit genişbant müşteri sayısı 2 milyonu aştı.

Mobil tarafta ses, data ve dijital servislerden her üçünü de kullanan müşteri oranı yüzde 46.7e çıkarken, sabit tarafta TVli hizmet kullanan müşteri oranı yüzde 40.5 oldu. Büyümenin lokomotifi 4.5Gde ortalama data kullanımı 5,9 GBa ulaştı



Altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden Turkcell yılın ilk 6 ayının sonunda 4.5G şebekesi ile Türkiye nüfusunun yüzde 83.79unu kapsamaya başladı.



4.5G kullanıcılarının data kullanımı Haziranda 5.9 GBı bulurken, tüm kullanıcıların kişi başı data kullanımı 4.5Gnin katkısıyla geçen yıla göre yüzde 69 artarak 4.1 GB olarak gerçekleşti.Data kullanımındaki bu artışta Turkcell şebekesindeki akıllı cihaz oranındaki hızlı yükseliş etkili oldu. Şirket 2018 yılı hedefi olarak koyduğu yüzde 70 akıllı cihaz penetrasyonuna daha şimdiden bu çeyrek sonunda ulaştı.



FİNANCELL VE PAYCELL İLE SEKTÖRE TECHFİNİ GETİRDİ

Finansal hizmetler alanında Financell markası ile hizmet veren Turkcell Finansman A.Ş bugüne kadar 3.7 milyon adetten fazla kredi vererek kredi adedi bakımından Türkiyenin lider tüketici finansman şirketi haline geldi. Paycell markası ile hizmet veren ve BDDKdan geçen hafta e-para lisansı alan Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş ise önümüzdeki 3 yılda 10 milyon Paycell Cardlı müşteri hedefliyor.ÿ



3 MİLYAR TLLİK TEMETTÜNÜN İLK TAKSİTİ BU ÇEYREKTE ÖDENDİ



Turkcell hissedarlarının ortak kararıyla, 25 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 milyar TL temettü dağıtım kararı alınmıştı. İlk taksit 15 Haziranda ödedi. Kalan taksitler ise 15 Eylül ve 15 Aralıkta ödenecek. Bu kararla birlikte Turkcell 2010 yılından bu yana elde edilen net karının yüzde 54ünü, temettü politikasına paralel olarak, hissedarlarına dağıtmış olacak.



EN İYİ TEKNOLOJİ EN ÇOK İHTİYACI OLANLARIN HİZMETİNDE



Turkcell, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitimine katkıda bulunmak, girişimcilerin aradıkları kaynaklara ulaşmalarını sağlamak, geniş kesimleri kodlama dünyasıyla tanıştırmak ve engelli bireylerin hayata tam katılımını sağlamak için teknolojiyi kullanan çözümleriyle dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Turkcellin ülkemizdeki Suriyeli göçmenlerin entegrasyonu için geliştirdiği Merhaba Umut uygulaması bu çeyrekte Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ITUnun liderlik ettiği WSIS (World Summit for Information Society) tarafından ödüle layık görüldü.ÿ 468 bin indirme rakamına ulaşan Merhaba Umut uygulaması ayrıca UNESCO-Pearson Okuryazarlık Girişiminin dünya çapında ilham hik?yesi olarak seçtiği 14 proje arasında da yer aldı.



TELEKOMDA NEFES NEFESE YARIŞ



Turkcell 2016 yılında 3 yıllık öngörüsü olarak belirttiği ve 2018i işaret ettiği telekomünikasyon sektörü liderliğine, bir yıl öncesinden varacak gibi gözüküyor. İnşaat gelirleri hariç bakıldığında Türk Telekom 2017nin 2. çeyreğinde 4 milyar 292 milyon TL ciro açıklarken Turkcellin aynı dönemde elde ettiği grup konsolide ciro miktarı ise 4 milyar 316 milyon TL olarak gerçekleşti.