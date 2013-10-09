Turkcell İş'te Teknoloji Hamlesini Başlatıyor!

İşinizde teknoloji hamlesi yapmaya hazır mısınız?
Türkiye’nin iletişim teknolojileri lideri Turkcell, birlikte çalıştığı 500.000'i aşkın firmanın ihtiyaçlarını analiz etti ve şirketleri daha çevik ve rekabetçi kılacak teknolojileri bir araya getirdi.
İş’te Teknoloji Hamlesi, işletmelerin en çok gelişime ihtiyaç duyduğu teknoloji alanlarını içeriyor: Network, Bulut ve Bilişim Teknolojileri, Pazarlama, Yönetim ve İşbirliği.
Siz de daha verimli bir network ve bilgi işlem altyapısına sahip olmak, müşterilerinize etkin şekilde ulaşmak ya da şirket kaynaklarınızı daha verimli yönetmek istiyorsanız hemen Turkcell’in İş’te Teknoloji Hamlesi’ne katılın;
İşinizi birlikte büyütelim, geleceğin şirketlerini yaratarak Türkiye’ye değer katalım.
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