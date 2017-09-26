Turkcell Gelibolu Maratonu’nda geri sayım başladı

Turkcell’in isim sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenecek, Türkiye’nin ‘Barış’ temalı ilk maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, ‘Barış için Koşuyoruz’ sloganıyla 1 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Son iki senede olduğu gibi yine Gelibolu Yarımadası’nın tarihi noktalarında koşulacak olan maraton için son haftaya girildi. Turkcell Gelibolu Maratonu’nda yer almak isteyen sporseverler kayıtlarını, 30 Eylül Cumartesi gününe kadar gelibolumaratonu.com internet sitesi üzerinden veya maraton fuarındaki kayıt stantlarından gerçekleştirebilecek.



Katılımcılar maraton, yarı maraton, 10 km koşusu ve 5 km halk koşusu olmak üzere 4 kategoride bu maratona dahil olabilecekler. Tüm kategorilerdeki koşular, Çanakkale Şehitler Abidesi’nin de yer aldığı, Morto Koyu’ndan başlayıp yine Morto Koyu’nda noktalanacak. Ana maraton sonrasında tüm yarışmacıların ve halkın katılımı ile ödül töreni saat 13:00’de gerçekleştirilecek.

Turkcell Gelibolu Maratonu’na bu sene Dünya Şampiyonu atletimiz Mizgin Ay, radyo programcısı Kadir Çöpdemir, eski futbolcu Pascal Nouma, sunucu Burcu Esmersoy ve Ceyhun Yılmaz da katılacaklar.



Barış Ormanı büyüyor

Geçen sene Çanakkale’ye Mektuplar Projesi’ndeki cevaplanmış mektuplara verilen yanıtlar ve Turkcell Gelibolu Maratonu’nda yer alan katılımcılar anısına dikilen fidanlarla oluşturulan Turkcell Barış Ormanı, bu sene biraz daha büyüyor. Geçen sene Güzelyalı Bölgesi’nde çıkan yangında büyük hasar gören çamlık bölgeye 10 bin fidan dikilerek oluşturulan Turkcell Barış Ormanı’na 10 bin fidan daha dikilecek. Ayrıca, Morto Koyu’na dikilen sembolik fidanın yanına 3. Turkcell Gelibolu Maratonu’nda bir fidan daha dikilecek.



Fuarda Pamela konser verecek

Dünyanın en önemli tematik parkurlarından biri olarak kabul edilen Gelibolu Tarihi Yarımadası’nda yapılacak organizasyonun öncesinde klasikleşen Maraton Fuarı, bu yıl 17burda AVM’de gerçekleştirilecek. 28-30 Eylül tarihleri arasındaki fuarda, halkı eğlenceli aktiviteler bekliyor. Katılımcılar ise yarış kitlerini bu fuardan temin edecekler. Fuarın yıldızı ise Pamela Spence olacak. Başarılı şarkıcı, 30 Eylül Cumartesi günü, fizy konserleri çerçevesinde, fuar alanında konser verecek. Pamela’nın konseri saat 20.00’de başlayacak.



‘Barış’ temalı Turkcell Gelibolu Maratonu’nda bu sene bir yeniliğe daha imza atılacak. Bu önemli organizasyonda yer almak isteyen katılımcılar, maraton ücretini Turkcell Mobil ödeme kullanarak yapabilecekler. Bu sayede sporseverler, sadece cep telefonu numaralarıyla, kredi kartı ya da nakde ihtiyaç olmadan kolay ve güvenli bir şekilde kayıtlarını tamamlayabilecek. Bu sayede maraton kayıt bedeli faturalı hatlar için Turkcell faturalarından, faturasız hatlar için TL bakiyelerinden düşecek.