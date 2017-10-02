Turkcell Gelibolu Maratonu’nda binlerce kişi barış için koştu

Turkcell’in ana sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Türkiye’nin ‘Barış’ temalı ilk maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, ‘Barış için Koşuyoruz’ sloganıyla ve binlerce kişinin katılımıyla düzenlendi. 42 kilometre maraton, 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre ve 5 kilometre halk koşusu olarak dört kategoride gerçekleştirilen organizasyonda, Gelibolu Yarımadası’nın tarihi parkuru geçildi. Dünyanın en önemli tematik parkurlarından biri olarak kabul edilen Gelibolu Yarımadası’ndaki koşuda 42 kilometrelik parkuru erkeklerde Türk atlet Murat Kaya, kadınlarda da Vesile Yılmaz Anatca ilk sırada tamamladı. Yarı maratonda şampiyonluk erkeklerde Özkan Yüksel kadınlarda ise Seda Kurtuldu’nun oldu. 10 kilometrelik koşuda ise birincilik erkeklerde Hasan Tek, kadınlarda Elif Polat’a gitti.





Barış Ormanı’na 10 bin fidan daha

Maraton öncesinde Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, ünlü sunucu Burcu Esmersoy, ünlü şovmen Kadir Çöpdemir ve eski futbolcu Pascal Nouma’nın katılımıyla başlangıç noktasına sembolik bir ‘Barış’ fidanı dikildi.

Öte yandan geçen sene 10 bin fidanını dikimiyle hayata geçirilen Turkcell Barış Ormanı’na, 10 bin fidan daha eklenerek orman büyütüldü.





Startı dünya şampiyonumuz verdi

Dünyanın dört bir yanından gelen büyük kalabalık ‘Barış için Koşuyorum’ sloganı altında yapılan koşuda 10 kilometrelik parkurda, startı Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve maratonun onur konuğu, Dünya Şampiyonu atletimiz Mizgin Ay verdi. 10 kilometre koşusunda ünlüler Burcu Esmersoy, Kadir Çöpdemir ve Pascal Nouma da yer aldı.

Mizgin’e başarı plaket

Organizasyonun bu seneki onur konuğu Dünya Yıldızlar 100 metre şampiyonu atletimiz Mizgin Ay’a, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’la birlikte Türk sporuna katkılarından dolayı teşekkür ve başarı plaketi takdim etti.





Maratona Türk atletler damga vurdu

Turkcell Gelibolu Maratonu’nu, erkeklerde 2 saat 41 dakika 44 saniyelik derecesiyle Türk atlet Murat Kaya ilk sırada bitirdi. Kadınlarda 3 saat 21 dakika 29 saniye ile Vesile Yılmaz Anatca birinci oldu.

Yarı maratonda ilk üç sırayı, erkeklerde Özkan Yüksel, Erkan Bacak ve Ahmet Bayram, kadınlarda ise Seda Kurtuldu, Jale Başak, Ebru Yazıcıoğlu aldı. Turkcell Gelibolu Maratonu’nun 10 kilometrelik maraton etabında erkeklerde birinciliği Hasan Tek, ikinciliği Ahmet Şirin, üçüncülüğü Mehmet Aydıngör kazandı. Kadınlar yarışını ise Elif Polat, Gözde Nur Güvenbaş ve İlayda Aladağ ilk üç sırada bitirdi.