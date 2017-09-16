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    Turkcell Gelibolu Maratonu için geri sayım başladı

    Hürriyet Haber
    16.09.2017 - 21:15 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 21:15

    ‘Barış için Koşuyoruz’ sloganıyla bu sene üçüncüsü düzenlenecek Turkcell Gelibolu Maratonu 1 Ekim Pazar günü dünyanın en önemli tematik parkurlarından biri olarak kabul edilen tarihi Gelibolu Yarımadası’nda gerçekleştirilecek. Türkiye’nin tek ‘Barış’ temalı maratonunda yer almak isteyenler gelibolumaratonu.com adresinden son güne kadar kayıt yaptırabilecek.

    Turkcell’in isim sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenecek, Türkiye’nin ‘Barış’ temalı ilk maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, ‘Barış için Koşuyoruz’ sloganıyla 1 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Son iki senede olduğu gibi yine Gelibolu Yarımadası’nın tarihi noktalarında koşulacak olan maraton için heyecan da artmaya başladı. Turkcell Gelibolu Maratonu’nda yer almak isteyen sporseverler kayıtlarını, 30 Eylül Cumartesi gününe kadar gelibolumaratonu.com internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

    Her katılımcıya sertifika

    Katılımcılar maraton, yarı maraton, 10 km koşusu ve 5 km halk koşusu olmak üzere 4 kategoride bu maratona dahil olabilecekler. Tüm kategorilerdeki koşular Morto Koyu’ndan başlayıp yine Morto Koyu’nda noktalanacak. Ana maraton sonrasında tüm yarışmacıların ve halkın katılımı ile ödül töreni saat 13:00’de gerçekleştirilecek.

    Turkcell Gelibolu Maratonu’nda ana maratonda yer almak isteyen katılımcılar, içinde derecelerinin de tutulmasını sağlayan çiplerin bulunduğu yarış kitlerini Maraton Fuarı’nda alabilecekler.

    Maraton Fuarı 28-30 Eylül’de düzenlenecek

    Dünyanın en önemli tematik parkurlarından biri olarak kabul edilen Gelibolu Yarımadası’nda yapılacak organizasyonun öncesinde klasikleşen Maraton Fuarı, bu yıl 17burda AVM’de gerçekleştirilecek. 28-30 Eylül tarihleri arasındaki fuarda, katılımcıları eğlenceli aktiviteler bekliyor.

    Etiketler: turkcell , maraton , Turkcell Gelibolu Maratonu
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