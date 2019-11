TURKCELL BÄ°R DEÄžÄ°L; DÃ–RT Ã‡EKER!

1980'li yıllardan bu yana mobil telefon endüstrisi çok önemli ilerlemeler kaydetti. Yalın ses çağrılarıyla başlayan endüstri bugün mobil genişbant ve multimedya servislerini de sunabilen güçlü bir platform haline geldi. Artık tüm insanlar her an, her yerde sevdiklerine ulaşabilir olmayı, dilediği bilgiye kolayca erişebilmeyi istemektedir.

Temmuz 2009'da 3G hizmetinin başlamasıyla ivme kazanan mobil iletişim ülkemizde de hızla benimsendi. Bugün, teknolojiye meraklı genç nüfusumuzun % 85'i günlük hayatlarını ve işlerini ceplerine taşıyorlar.



Mobil iletişimin bu kadar benimsenmesinin ardında yatan en önemli faktör, geniş bir coğrafyaya sahip olan ülkemizin her noktasında mobil teknolojinin kolaylıklarından yararlanma imkânının mevcut olmasıdır.



Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, kurulduğu günden bu yana yaptığı 18 milyar TL yatırımla en yaygın kapsama ağını oluşturarak Türkiye nüfusunun % 99,07'sini kapsama altına almayı başarmıştır. Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götürmek için çalışan Turkcell, 2G'de olduğu gibi 3G yatırımlarıyla da kapsamada en iyi olmayı hedefliyor. 3G'de ikinci yılı dolmadan % 84 nüfus kapsamasına ulaşan ve 7 bin 500'ün üzerinde baz istasyonu kurulumu gerçekleştiren Turkcell, hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.



Turkcell, abonelerinin HD ses teknolojisinden yararlanabilmeleri için 3G şebekesinde değişiklikler gerçekleştirdi. Nisan 2011 itibarıyla Turkcell 3G altyapısı, Türkiye'nin tamamında HD ses kalitesini destekleyecek şekilde yenilendi. Cep telefonu üzerinden sesli iletişim teknolojisinin son halkası HD ses Türkiye çapında ilk olarak Turkcell tarafından hayata geçirildi. Turkcell HD ses teknolojisini şu anda dünyada 14 operatör şebekesinin tamamında aktif olarak kullanıyor. Böylece, Turkcell'liler dünyadaki en son teknolojiyle, en kaliteli iletişim deneyimini yaşayabiliyor.



HD ses kalitesinin farkını yaşayabilmek için kullanılan cep telefonlarının HD özelliğini desteklemesi gerekiyor.



HD ses ne işe yarar? Mobil HD ses, AMR (Adaptive Multi Rate) Wideband (W-AMR) teknolojisi baz alınarak geliştirilmiştir. Bu özelliği destekleyen telefonlar arasında belirgin şekilde yüksek kalitede ses çağrıları gerçekleştirmek ve iyileşen abone deneyimi yaratmak mümkündür. HD ses teknolojisi, kullanılan yeni ses sıkıştırma algoritması sayesinde insan sesini iki kat daha geniş bir spektrumda ileterek, konuşmanın aynı odada gerçekleştiriliyormuş gibi doğal ve net olmasını sağlamaktadır. Şu anda dünya piyasalarında HD ses özelliğini destekleyen 30 farklı cihaz bulunmaktadır .



"Teknolojide Öncülük" misyonuyla Türkiye'ye en son teknolojik uygulamaları getirmeye kararlı olan Turkcell, 3G şebekesiyle sunduğu mobil internet hızını iki katına çıkaran "çift taşıyıcı" altyapısını Şubat 2011'de kullanıma açtı. "Turkcell kullanıcılarının DC HSPA+ farkını özellikle dosya indirirken net olarak hissedecekleri ve bu teknoloji sayesinde 700 MB büyüklüğünde bir filmin ortalama 2 dakikalık bir sürede indirebilecekleri belirtiliyor: Abonelerine "Daha Fazla Hayat-Daha Fazla Hız" vaat eden Turkcell. Çift taşıyıcı teknolojisiyle bunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor. Turkcell'in çift taşıyıcı teknolojisinden yararlanmak için bu altyapıya uyumlu modem gerekmektedir. Piyasada bulunan tüm modemlerin en hızlısı olan Turkcell 3G VINN E 372, Turkcell İletişim Merkezleri'nden temin edilebilmektedir. Çift taşıyıcı (dual carrier) ne işe yarar? Çift taşıyıcı teknolojisiyle, şebekeye herhangi bir taşıyıcıdan erişen bir kullanıcıya diğer taşıyıcıdaki mevcut kaynakları daha verimli kullanma imkânı sağlanıyor. Servis alınan baz istasyonuna olan uzaklıktan bağımsız olduğu için hız artışı, tüm aboneler etkileniyor. Çift taşıyıcı sayesinde web sayfalarının açılış hızı, online oyun uygulamalarındaki tepki süreleri gibi ölçütlerde önemli ölçüde iyileşme sağlanıyor. Saniyede 42 megabit hıza ulaşılıyor, yani 5GB'lık HD bir film 16 dakikada indiriliyor. Turkcell kapsama oranları, hizmet kalite değerleri ve baz istasyonu sayısı aylık periyotlar halinde düzenli olarak BTK-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Spekturum İzleme ve Denetleme Daire Başkanlığı'na bildirilmektedir. Kapsama değerleri BTK kapsama kriterlerine göre hesaplanmaktadır. 2G ve 3G kapsama alanı, yeryüzü şekli, coğrafi şartlar ve bina özellikleri nedeniyle değişim gösterebilir. Bugüne kadar dünyadaki en yeni teknolojilere yatırım yaparak ülkemizin yükselen teknoloji dalgasını tam zamanında yakalanmasını sağlayan Turkcell, sektör lideri olmanın ve küresel rekabette dev aktörlerle boy ölçüşmenin yüklediği sorumlulukla, bundan sonra da teknoloji yatırımlarına aynı hızla devam edecek. Turkcell, Türkiye nüfusunun % 99,07'sini, mobil konuşma yapabileceği sinyal gücünde kapsama altına almaktadır. Türkiye geneline yayılmış yaklaşık 25 bin baz istasyonu kuran Turkcell, bu sayede Turkcell'lilere ikide bir kesilmeden rahat rahat iletişim kurma imkânı sağlıyor.