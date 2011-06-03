TURKCELL BÄ°R DEÄžÄ°L; DÃ–RT Ã‡EKER!

Temmuz 2009'da 3G hizmetinin baÅŸlamasÄ±yla ivme kazanan mobil iletiÅŸim Ã¼lkemizde de hÄ±zla benimsendi. BugÃ¼n, teknolojiye meraklÄ± genÃ§ nÃ¼fusumuzun % 85'i gÃ¼nlÃ¼k hayatlarÄ±nÄ± ve iÅŸlerini ceplerine taÅŸÄ±yorlar.

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Mobil iletiÅŸimin bu kadar benimsenmesinin ardÄ±nda yatan en Ã¶nemli faktÃ¶r, geniÅŸ bir coÄŸrafyaya sahip olan Ã¼lkemizin her noktasÄ±nda mobil teknolojininÂ kolaylÄ±klarÄ±ndan yararlanma imkÃ¢nÄ±nÄ±n mevcut olmasÄ±dÄ±r.



Mobil iletiÅŸimin bu kadar benimsenmesinin ardÄ±nda yatan en Ã¶nemli faktÃ¶r, geniÅŸ bir coÄŸrafyaya sahip olan Ã¼lkemizin her noktasÄ±nda mobil teknolojininÂ kolaylÄ±klarÄ±ndan yararlanma imkÃ¢nÄ±nÄ±n mevcut olmasÄ±dÄ±r.



TÃ¼rkiye'nin lider iletiÅŸim ve teknoloji ÅŸirketi Turkcell, kurulduÄŸu gÃ¼nden bu yana yaptÄ±ÄŸÄ± 18 milyar TL yatÄ±rÄ±mla en yaygÄ±n kapsama aÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturarak TÃ¼rkiye nÃ¼fusunun % 99,07'sini kapsama altÄ±na almayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±na hizmet gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Turkcell, 2G'de olduÄŸu gibi 3G yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla da kapsamada en iyi olmayÄ± hedefliyor. 3G'de ikinci yÄ±lÄ± dolmadan % 84 nÃ¼fus kapsamasÄ±na ulaÅŸan ve 7 bin 500'Ã¼n Ã¼zerinde baz istasyonu kurulumu gerÃ§ekleÅŸtiren Turkcell, hedefine emin adÄ±mlarla ilerlemeye devam ediyor.



Turkcell, abonelerinin HD ses teknolojisinden yararlanabilmeleri iÃ§in 3G ÅŸebekesinde deÄŸiÅŸiklikler gerÃ§ekleÅŸtirdi. Nisan 2011 itibarÄ±yla Turkcell 3G altyapÄ±sÄ±, TÃ¼rkiye'nin tamamÄ±nda HD ses kalitesini destekleyecek ÅŸekilde yenilendi. Cep telefonu Ã¼zerinden sesli iletiÅŸim teknolojisinin son halkasÄ± HD ses TÃ¼rkiye Ã§apÄ±nda ilk olarak Turkcell tarafÄ±ndan hayata geÃ§irildi. Turkcell HD ses teknolojisini ÅŸu anda dÃ¼nyada 14 operatÃ¶r ÅŸebekesinin tamamÄ±nda aktif olarak kullanÄ±yor. BÃ¶ylece, Turkcell'liler dÃ¼nyadaki en son teknolojiyle, en kaliteli iletiÅŸim deneyimini yaÅŸayabiliyor.



HD ses kalitesinin farkÄ±nÄ± yaÅŸayabilmek iÃ§in kullanÄ±lan cep telefonlarÄ±nÄ±n HD Ã¶zelliÄŸini desteklemesi gerekiyor.



HD ses ne iÅŸe yarar?

Mobil HD ses, AMR (Adaptive Multi Rate) Wideband (W-AMR) teknolojisi baz alÄ±narak geliÅŸtirilmiÅŸtir. Bu Ã¶zelliÄŸi destekleyen telefonlar arasÄ±nda belirgin ÅŸekilde yÃ¼ksek kalitede ses Ã§aÄŸrÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek ve iyileÅŸen abone deneyimi yaratmak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. HD ses teknolojisi, kullanÄ±lan yeni ses sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rma algoritmasÄ± sayesinde insan sesini iki kat daha geniÅŸ bir spektrumda ileterek, konuÅŸmanÄ±n aynÄ± odada gerÃ§ekleÅŸtiriliyormuÅŸ gibi doÄŸal ve net olmasÄ±nÄ± saÄŸlamaktadÄ±r. Åžu anda dÃ¼nya piyasalarÄ±nda HD ses Ã¶zelliÄŸini destekleyen 30 farklÄ± cihaz bulunmaktadÄ±r .



"Teknolojide Ã–ncÃ¼lÃ¼k" misyonuyla TÃ¼rkiye'ye en son teknolojik uygulamalarÄ± getirmeye kararlÄ± olan Turkcell, 3G ÅŸebekesiyle sunduÄŸu mobil internet hÄ±zÄ±nÄ± iki katÄ±na Ã§Ä±karan "Ã§ift taÅŸÄ±yÄ±cÄ±" altyapÄ±sÄ±nÄ± Åžubat 2011'de kullanÄ±ma aÃ§tÄ±.

"Turkcell kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n DC HSPA+ farkÄ±nÄ± Ã¶zellikle dosya indirirken net olarak hissedecekleri ve bu teknoloji sayesinde 700 MB bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir filmin ortalama 2 dakikalÄ±k bir sÃ¼rede indirebilecekleri belirtiliyor: Abonelerine "Daha Fazla Hayat-Daha Fazla HÄ±z" vaat eden Turkcell. Ã‡ift taÅŸÄ±yÄ±cÄ± teknolojisiyle bunu gerÃ§ekleÅŸtirmenin gururunu yaÅŸÄ±yor.

Turkcell'in Ã§ift taÅŸÄ±yÄ±cÄ± teknolojisinden yararlanmak iÃ§in bu altyapÄ±ya uyumlu modem gerekmektedir. Piyasada bulunan tÃ¼m modemlerin en hÄ±zlÄ±sÄ± olan Turkcell 3G VINN E 372, Turkcell Ä°letiÅŸim Merkezleri'nden temin edilebilmektedir.

Ã‡ift taÅŸÄ±yÄ±cÄ± (dual carrier)Â ne iÅŸe yarar?

Ã‡ift taÅŸÄ±yÄ±cÄ± teknolojisiyle, ÅŸebekeye herhangi bir taÅŸÄ±yÄ±cÄ±dan eriÅŸen bir kullanÄ±cÄ±ya diÄŸer taÅŸÄ±yÄ±cÄ±daki mevcut kaynaklarÄ± daha verimli kullanma imkÃ¢nÄ± saÄŸlanÄ±yor. Servis alÄ±nan baz istasyonuna olan uzaklÄ±ktan baÄŸÄ±msÄ±z olduÄŸu iÃ§in hÄ±z artÄ±ÅŸÄ±, tÃ¼m aboneler etkileniyor. Ã‡ift taÅŸÄ±yÄ±cÄ± sayesinde web sayfalarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±, online oyun uygulamalarÄ±ndaki tepki sÃ¼releri gibi Ã¶lÃ§Ã¼tlerde Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de iyileÅŸme saÄŸlanÄ±yor. Saniyede 42 megabit hÄ±za ulaÅŸÄ±lÄ±yor, yani 5GB'lÄ±k HD bir film 16 dakikada indiriliyor.

Turkcell kapsama oranlarÄ±, hizmet kalite deÄŸerleri ve baz istasyonu sayÄ±sÄ± aylÄ±k periyotlar halinde dÃ¼zenli olarak BTK-Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu Spekturum Ä°zleme ve Denetleme Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na bildirilmektedir. Kapsama deÄŸerleri BTK kapsama kriterlerine gÃ¶re hesaplanmaktadÄ±r. 2G ve 3G kapsama alanÄ±, yeryÃ¼zÃ¼ ÅŸekli, coÄŸrafi ÅŸartlar ve bina Ã¶zellikleri nedeniyle deÄŸiÅŸim gÃ¶sterebilir.

BugÃ¼ne kadar dÃ¼nyadaki en yeni teknolojilere yatÄ±rÄ±m yaparak Ã¼lkemizin yÃ¼kselen teknoloji dalgasÄ±nÄ± tam zamanÄ±nda yakalanmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Turkcell, sektÃ¶r lideri olmanÄ±n ve kÃ¼resel rekabette dev aktÃ¶rlerle boy Ã¶lÃ§Ã¼ÅŸmenin yÃ¼klediÄŸi sorumlulukla, bundan sonra da teknoloji yatÄ±rÄ±mlarÄ±na aynÄ± hÄ±zla devam edecek.Â

Turkcell, TÃ¼rkiye nÃ¼fusunun % 99,07'sini, mobil konuÅŸma yapabileceÄŸi sinyal gÃ¼cÃ¼nde kapsama altÄ±na almaktadÄ±r. TÃ¼rkiye geneline yayÄ±lmÄ±ÅŸ yaklaÅŸÄ±k 25 bin baz istasyonu kuran Turkcell, bu sayede Turkcell'lilere ikide bir kesilmeden rahat rahat iletiÅŸim kurma imkÃ¢nÄ± saÄŸlÄ±yor.

