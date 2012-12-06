Turkcell AkÄ±llÄ± AraÃ§, operasyonel verimliliÄŸi artÄ±rmak ve tasarruf saÄŸlamak iÃ§in araÃ§ sahibi
tÃ¼m ÅŸirketlerde kullanÄ±labilecek bir Turkcell hizmetidir.
Turkcell AkÄ±llÄ± AraÃ§ ile neler yapabilirsiniz?
Â â€¢ AraÃ§larÄ±nÄ±zÄ±n kilometre bazÄ±nda katettikleri ortalama mesafelerin aylÄ±k/gÃ¼nlÃ¼k raporlarÄ±nÄ±
gÃ¶rebilirsiniz. OrtalamanÄ±n Ã¼zerindeki kullanÄ±mlarÄ±n gerÃ§ek amaca uygunluÄŸunu
inceleyebilirsiniz.
â€¢ AraÃ§ ve satÄ±ÅŸ ekiplerinizin planlanan mÃ¼ÅŸteri-bayi ziyaretlerini ne oranda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini,
belli noktalarÄ±n ne oranda ziyaret edildiÄŸini analiz edebilirsiniz.
â€¢ Ã‡alÄ±nma ve kaza gibi durumlarda anÄ±nda yer tespiti yaparak aracÄ±n ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±zÄ±n
gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayabilirsiniz.
â€¢ AraÃ§ sÃ¼rÃ¼ÅŸ performansÄ±nÄ± emniyetli ve ekonomik sÃ¼rÃ¼ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndan takip edebilirsiniz.
â€¢ SoÄŸuk zincir taÅŸÄ±masÄ± yapan araÃ§larda taÅŸÄ±nan Ã¼rÃ¼nlerin sÄ±caklÄ±k takibini ve sÄ±caklÄ±k
hassasiyeti olan yiyeceklerin etkin ÅŸekilde lojistiÄŸini saÄŸlayabilirsiniz.
â€¢ Servis araÃ§larÄ±nÄ±n doÄŸru gÃ¼zergÃ¢htan gidip gitmediklerini, yolcularÄ± zamanÄ±nda alÄ±p
almadÄ±klarÄ±nÄ± takip edebilirsiniz. Servis yolcularÄ±na duraÄŸa gelmeden Ã¶nce SMSâ€™le aracÄ±nÂ Â Â Â Â Â Â
varÄ±ÅŸ saatini bildirebilirsiniz.
DetaylÄ± bilgiye buradan ulaÅŸabilirsiniz.
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