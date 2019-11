Turkcell, 3G'de de Bir Numara

3G YAZIN 2222’YE ÜCRETSİZ GÖNDERİN TURKCELL 3G’Lİ HAYATI DOLU DOLU YAŞAYIN

Turkcell’in 3G dünyasına katılmak çok kolay . 3G yazıp 2222’ye gönderenler , 1 yılda 6 milyonu aşkın kişinin tercih ettiği Turkcell 3G’ye anında ücretsiz geçiyor. Böylece cepten ve bilgisayardan interneti daha hızlı kullanıyor. Birçok mobil uygulamadan yararlanıyor, Mobil TV ile televizyonu ceplerinde taşıyor, sevdikleriyle görüntülü görüşerek onlara daha yakın oluyor. 3G’ye geçenlerin, mevcut tarifeleri de değişmiyor. Çok daha fazlası ve işte Turkcell 3G’li yaşamın avantajları…

Cep telefonunda devrim yaratan üçüncü nesil (3g) teknolojisinde 1. Yıl geride kalırken, 6 milyonu aşkın Turkcell kapsama alanında, yenilikçi ve teknolojik servisleri kullanmanın keyfini yaşıyor . Turkcell 3G, ürün ve servisleriyle abonelerinin hayatlarını renklendiriyor, kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Üstelik tüm bunlardan yararlanmak için mevcutta ödenenden farklı bir ücret ödemesi gerekmiyor.

TÜRKİYE TURKCELL 3G’yi SEVDİ, 6 MİLYONU AŞKIN KİŞİ TURKCELL3G’Yİ SEÇTİ

· Bir yılda , Turkcell3G’yle 1.4 milyon kişi 1.5 milyon saat görüntülü görüştü

· Ayda 1.1 milyon 3G abonesi cepten internete giriyor

· 1 yılda 10 milyon dakikanın üzerinde mobil tv seyredildi.

· Yarım milyon Turkcell3G müşterisi cepten e-postayı kullandı

· Turkcell şebekesindeki akıllı cihaz sayısı milyonları geçti

· Bir yılda 450 bin VINN, notebook ve netbook satışı yapıldı

· Bir yılda Turkcell3Gşebekesini kullanarak yaklaşık 4500 Terebyte’lık data alışverişi yapıldı. Bu, 7.5 milyon CD, 1 milyon DVD, 200 bin BluRay DVD, 1.5 milyar şarkı, 1 milyon filme karşılık geliyor

Turkcell’de, 3G’nin 1. Yılına özel fırsatlar var.

Dijital uçurumun kapanması Türkiye için önemli adımlardan biri.Turkcell, bu konuda attığı adımlar ve 3G yatırımları ile sadece belli bir kitlenin değil herkesin 3G’yi kullanmasını , herkesin bu teknolojiden yararlanması yönünde çalışmalarına devam ediyor.

TURKCELL 3G Servislerini Denemesi şimdi Bedava

Henüz 3G abonesi olmamış Turkcelliler 3G yazıp 2222’ye gönderiyor, en popüler 3G servislerinden telefonlarına uygun olanları ücretsiz deneyebiliyor. Eğer tüm servisler uyumluysa hepsini de bedava deneme fırsatı buluyor.

· Aylık 100 MB İnternet Paketi

· Turkcell’lilerle 8 saat Görüntülü Görüşme

· Günlük Mobil TV Paketi

Turkcell3G’li Telefon Almanın Tam Zamanı !



3G’nin renkli dünyasından yararlanmak için 3G’li olmanın yanı sıra cep telefonunuzun da 3G’li olması gerekiyor. Telefonu 3G’li olmayanlar için Turkcell 3G nin 1. yılında çok özel teklifler sunuyor. Turkcell müşterileri Turkcell İletişim Merkezleri ve Turkcell Satış noktalarından diledikleri 3G’li telefonu seçerek her yöne konuşma dakikaları, mesajlaşma ve bedava internet paketleriyle 3G’nin keyfini çıkartıyor. 31 Ağustos’a kadar 3G’li cep telefonu alan Hazır Kart’lı Turkcell’liler, her 20 TL’ye her yöne 200 TL konuşma mesajlaşma ve hediye 100 MB internet paketi, Faturalı Turkcell’liler ise, 3 ay boyunca ayda 20 TL’ye her yöne 1000 dakika ve hediye 100 MB internet paketi kazanıyor. Üstelik telefonlarını satın alırken Worldcard’a özel 10 Taksit fırsatından da yararlanıyor.







AYNI FİYATA DAHA HIZLI İNTERNET

Turkcell 3G sayesinde bağlantı hızı artarken, fiyatlarda hiçbir değişiklik olmuyor. Yani kullanıcılar, aynı fiyata çok daha hızlı internet hizmeti alabiliyorlar. 3G ile aynı miktarda data kullanırken,bir filmi daha hızlı indirip, bir videoyu daha çabuk açıyor, istenilen sayfaya daha çabuk erişebiliyorsunuz.Yani daha hızlı internet demek daha çok para ödemek anlamına gelmiyor, zaman kazanmak, internette her şeyi aynı fiyata çok daha hızlı yapmak anlamına geliyor.

Turkcell’de Cepten İnternet

Artık herkes ev veya iş bilgisayarından internete girerek yaptığından daha fazlasını, cep telefonlarından internete bağlanarak rahatlıkla yapabiliyor. Yani artık internete bağlanmak için belirli bir yere gitmenize, belirli bir yerde olmanıza, kabloya ihtiyacınız olmuyor. Turkcell 3G ilecep telefonunuzdan Facebook ve twitter gibi sosyal paylaşım sitelerini gezebilirsiniz. Üstelik Facebook Zero’dan facebook’a girmek ücretsiz. E-postalarınızı cep telefonu modeliniz ne olursa olsun kolaylıkla okuyup cevaplayabilirsiniz. Bunun için Turkcell’in e posta hizmetinden yararlanabilirsiniz. eposta yazıp 2222’ye ücretsiz SMS gönderdiğinizde,eposta ayarlarınız yapılıyor ve siz ekstra hiçbirşey yapmanıza gerek olmadan maillerinize kolayca ulaşabiliyorsunuz.

Bunlar dışında, cep telefonunuzdan internete bağlanarak, Google’da arama yapıp merak ettiğiniz bir şeyi anında öğrenebilirsiniz.

Yol ve hava durumunu anında öğrenebilirsiniz.

Son dakika haberlerini okuyabilir, sevdiğiniz yazarları takip edebilirsiniz,

Borsayı takip edebilir, banka işlemlerinizi yerinizden kalkmadan yapabilirsiniz.

Turkcell’in ekonomik cepten internet paketleriyle cep telefonundan internete bağlanmak hemçok pratik ve kolay hem de çok hesaplı. Tüm kullanıcılara uygun farklı fiyat seçenekleriyle, 3G’yi, mobil interneti herkese denetmek isteyen Turkcell’in uygun bazı tarifeleri de şu şekilde:

AY yazıp 2222’ye göndererek 1 ay boyunca kullanacağınız 100 MB internet paketini sadece 10TL’ye hemen satın alabilirsiniz.

Gençler internetten kopmasın diye, GençTarifeliler’egünde 50 kuruştan sonragün içinde kullanabilecekleri15 MB internet Turkcell’den hediye.

Bilgisayarınızdan Turkcell 3G hızında VINN’layın

Dizüstü bilgisayarlarla da mobil internetin keyfini, kolaylığını yaşayabilirsiniz. Yanınızda VINN’ınızoldugu sürece, heryerden internete bağlanabilirsiniz.

Turkcell’İnmobil modem’i Turkcell 3G VINN’la Evde, yazlıkta, otelde, parkta dilediğiniz her yerdeinternete bağlanabilirsiniz, hem de Turkcell 3G hızında…

Turkcell bilgisayaradn mobil internet için her ihtyiaca yönelik uygun tarifeler sunuyor.

Aylık 4GB internet yanında VINN’ıyla ilk 6 ay sadece 19TL. Üstelik 31.78TL’lik hat açılış vergilerini de Turkcell karşılıyor. Kullandıkça ödemeyi tercih edenlere haftalık 1GB interneti sadece 9TL’ye alabilecekleri seçenek de mevcut.

İSTER CEPTEN GAZETE OKU, İSTER TELEFONUNDAN EVİNİ İZLE



3G’nin kullanım alanları çok çeşitli. Bazı kullanım alanları şöyle: - Şehir hatları vapurundayken ister laptopla, ister cepten internetten gazete okuyabilirsiniz. - Futbol maçında gol olduğunda arkadaşınızı görüntülü arayıp sevincinizi paylaşabilirsiniz. - İşten eve giderken, otobüste, dolmuşta, serviste televizyon seyredebilirsiniz. - Gezmeye gittiğiniz, tatildeyken gördüğünüz yerlerin videosunu çekip anında Facebook’tan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. - iPhone 3G’den Eyfel Kulesi’ni, Miami’yi canlı seyredebilirsiniz. - İşteyken evdeki çocuğunuzun uyuyuşunu, odasında oynamasını telefonda izleyebilirsiniz. - Arkadaşınızın doğum gününü video mesajla kutlayabilirsiniz. - Alışverişteyken hangi çantayı alacağınızı arkadaşınıza görüntülü görüşmeyle gösterip fikrini sorabilirsiniz. - Bankanızı görüntülü çağrı merkezinden arayıp kredi kartınızla işlem yapabilirsiniz. - Uzaktaki sevdiklerinizle görüntülü görüşebilirsiniz. - Yazlığa gidince hayattan kopmamak için yanınıza 3G modeminizi almanız yeterli. - Twitter’daki takipçilerinize her an her yerden yeni haberler gönderebilirsiniz. - Mobil TV, canlı video görüntüleri, çok kullanıcılı oyunlar gibi içerikleri cep telefonunuza taşıyabilirsiniz. - Ortalama 700 MB’lık bir sinema filmini örneğin Titanic’i 6.5 saat yerine birkaç dakikada indirebilirsiniz. - 3G teknolojisinin getirdiği bant genişliği ve kapasite sayesinde daha kaliteli, kesintisiz yayın yapmak mümkün.

iPad sahipleri de Turkcell’i tercih ediyor!

En yeni teknolojileri takip edenler ve bir iPad almış olanlar da Turkcell 3G’yi tercih ediyor. Turkcell’de Wifi’li iPad’i olanlarMultiVINN ile ipad’lerinidiledikleri yerden 3G hızında internete bağlayabiliyor.iPad’i 3G’li olanlar ise Turkcell mikrosimlerle 3G hızında internete her yerden Turkcell 3G hızında erişebiliyorlar.

TURKCELL 3G’LİHAYAT

Hayatımıza giren mobil uygulamalar sayesinde internetten yaptığımız birçok şeyin fazlasını cep telefonundankolaylıklayapabiliyoruz. Gideceğiniz adresi haritada görmek, maç sonucuna ulaşmak, sevdiğiniz diziyi cep telefonundanizlemek,nöbetçi eczane bulmak vegünlük birçok ihtiyaçlarımıza cevap verecek uygulamalar var.

Turkcelliler bu uygulamalarda da ayrıcalıklı.“Oyun, müzik, eğlence, hobi, eğitimi, sağlık, finans, gibi birçok alanda 1.500’den fazla mobil uygulama “Turkcell Uygulamalar” ileTurkcellmüşterilerinin hizmetinde . Bu uygulamalara ücretsiz ulaşmak için INDIR yazıp 2222’ye gmndermeniz yeterli. Ayrıca tüm bu uygulamaları Turkcell İletişim Merkezlerindeki özel cihazlardan telefonlarınıza kolaylıkla yükleyebiliyorsunuz.İşte bu uygulamalardan bazıları ve içerikleri: