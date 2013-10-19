Türkçe strateji oyunu Celtic Tribes

Milyonlarca oyunsevere ulaşan Celtic Tribes, akıllı telefon ve tabletlerdeki en popüler strateji oyunları arasında yer almaya devam ediyor. Ücretsiz olarak mobil cihazlara indirilen Celtic Tribes’ta amaç, düşmanlara karşı binaları, kaynakları ve orduyu güçlendirerek mücadele vermek. Oyunun başında kullanıcılara verilen köyün, odun, kil ve maden gibi hammaddeler toplanarak geliştirilmesi gerekiyor. Böylece güçlü bir ordu oluşturularak köyün daha hızlı gelişmesi sağlanabiliyor. Celtic Tribes, Türkçe olarak uygulama mağazalarında yer alıyor.