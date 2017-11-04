Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Türkçe konusunda çifte haksızlık yapılıyor

    Türkçe konusunda çifte haksızlık yapılıyor

    AA
    04.11.2017 - 17:16 | Son Güncelleme:

    Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Türkçe dersleri için sınıf kullanım ücreti talep edilmesine ilişkin “Bu okulların vergisini siz ödüyorsunuz. Bu okullarda Türkçe eğitimi temel hakkınızken bir de bu hakkınız için kira isteniyor. Bu bir çifte haksızlık. Türkçe eğitiminin anayasal bir hak olduğunu düşüyorum” dedi.

    BERLİN’de yaşayan Türklerin sorunlarının görüşülmesi amacıyla çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla Tegel semtindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, Türk çocukların ve gençlerin eğitimi ön plana çıktı. Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik bu konunun kendileri için en öncelikli konu olduğunu belirterek “Türkçe eğitimi olmadan Türk gençlerinin başarılı olması çok zor. Ben bunu birçok uzmanla görüştüğümde duyuyorum ve buna inanıyorum. Bir Türk çocuğunun kendi ana dilini, evde konuşulan dili düzgün şekilde öğrenmediği sürece, gidip ilkokulda, lisede Almancayı en iyi şekilde öğrenmesi mümkün değil” dedi.

    RUSÇA VE FRANSIZCA GİBİ GÖRÜLMÜYOR
    Bunun, Türk gençlerine ve Almanlara anlatılması gerektiğini belirten Çelik, sözlerine şöyle devam etti:
    “Maalesef tam tersine gelişmeler var. Yardımcı olacaklarına şimdi bazı belediyeler kira istiyor. Bunun yanlış bir adım olduğunu söylüyoruz. Bu, gençlerimizi kazanmak yerine kaybetmeye yol açacaktır. Biz Türkçe eğitimi verebiliriz. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkçe eğitiminin anayasal bir hak olduğunu düşünüyorum.”
    Çelik, Türkçenin Rusça, İtalyanca, İngilizce ve Fransızca ile eş değer bir dil olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek, bu kadar kuvvetli bir toplumun bulunduğu bir şehirde Türkçenin aynı Fransızca ve Rusça gibi görülmemesinin üzücü olduğunu söyledi.

    İKİ KONUYA DİKKAT ÇEKİYORUZ
    Almanlarla yapılan görüşmelerde bunları dile getirdiklerine işaret eden Çelik, “Biz iki hususa dikkati çekiyoruz. Bunu talep eden arkadaşlarımızın yarısının Alman vatandaşı olması ve belki daha da önemlisi 10 bine yakın iş adamının çok ciddi vergi katkısında bulunması. Bu açıdan bakıldığında bizden para talep edilen okulların vergisini aslında sizler ödüyorsunuz. Bu sizin temel ihtiyacınız ve hakkınız. Bu temel ihtiyacınız ve hakkınız için kira isteniyor bu defa. Bence bu çifte haksızlık haline geliyor.” değerlendirmesinde bulundu. Çelik, sivil toplum kuruluşlarından bunları Almanlara anlatmalarını istedi.
    Berlin’de yerleşik Türk kökenli iş verenlere de birlikte hareket etme ve fuarlar düzenleme çağrısında bulunan Çelik, “Bir ticaret merkezimiz yok. Bir Türk ticaret merkezi Berlin’e yakışır. Böyle bir çalışma başlatabilirsem çok gururlanırım” ifadelerini kullandı. Çelik’in konuşmasının ardından sivil toplum temsilcileri gruplara ayrılarak çeşitli konularda çalışma yaptı.

    27 BİN 400 EURO KİRA
    Berlin’de Mitte Belediyesi, MEB’in görevlendirdiği öğretmenlerin kullanacağı Türkçe dersliği için 27 bin 400 euro kullanım ücreti talep etmiş ve Türkçe derslerini bu eğitim-öğretim yılının başında durdurmuştu.
    Friedrichhain-Kreuzberg Belediyesi ise Türkçe dersinin okul yönetimi tarafından sunulan derslerin dışında olduğu gerekçesiyle bu hizmetin sunulacağı yer için 28 Ocak 2018 tarihi itibarıyla sınıf kullanım ücreti istemeye başlamıştı.

    Etiketler: ALMANYA , Başkonsolos Mustafa Çelik
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri