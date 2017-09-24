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    Türkçe dersi için sınıf açılamaz mı?

    AA
    24.09.2017 - 09:39 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 09:39

    Berlin’in Mitte Belediyesi’nin 40 yıldır verilen Türkçe derslerine sınıf kirası istemeye başlaması nedeniyle derslere giremeyen öğrencilerin aileleri, Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız ve Berlin Başkonsolos Yardımcısı Erdinç Evirgen ile başkonsoloslukta bir araya geldi.

    TOPLANTIDA ailelere Mitte ve Friedrichshain-Kreuzberg belediyelerinin Türkçe dersi için sınıf kullanım ücreti talep ettiklerini bildiren Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız, söz konusu yerlerde şimdilik Türkçe sınıfı açılamayacağını aktardı. Yıldız, bu iki belediye tarafından Türkçe derslerinin önüne engeller çıkarıldığını, bunu gelecekte başka belediyelerin de yapmasından endişe duyduklarını söyledi. Yıldız, velilerin duruma çok üzüldüklerini ancak diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunmayı sürdüreceklerini ifade etti. Yıldız, uluslararası anlaşmalara göre, istenilen sınıf kullanım ücretinin ödenmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

    BELEDİYENİN KARARINI KINADI
    Mitte ilçesinde Brüder Grimm İlkokulu’na çocuğunu gönderen Sabit Ataman, belediyenin aldığı kararı kınadığını belirterek, çocuğun diğer dilleri öğrenmesi ve ülkeye uyum sağlaması için önce ana dilini bilmesi gerektiğini söyledi. Ataman, “Ben çok üzüldüm. Bu kararı duyduktan sonra kendimi dışlanmış hissettim” dedi.

    BİZ BUNA HAZIR DEĞİLDİK
    Çocuğu bölgedeki Allegro İlkokulunda eğitim gören Karin Kayabay ise karara çok şaşırdıklarını söyledi. Eşinin Türk kendisinin de Alman vatandaşı olduğunu belirten Kayabay, “Ben çok iyi Türkçe konuşamıyorum. Eşim ise Almanca konuşuyor. Kızım için bu Türkçe dersi bir zenginlikti. Türkçe dersinin yapılamaması kızım için bir zarar çünkü daha az Türkçe konuşacak. Bir şey eksik olacak. Buna hazır değildik” diye konuştu.

    Etiketler: Mitte Belediyesi , Türkçe dersleri , Erdinç Evirgen , cemal yıldız
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