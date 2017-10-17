Türkçe dersi için destek istedi

40 YILDIR ÜCRETSİZDİ

“Anadil dersleri okul derslerini desteklemekte, kamuoyu menfaatine hizmet etmekte ve derslerde dil bilgisinin yanı sıra Türk kültürü de aktarılmaktadır. Bu suretle Türk öğrencilerin çok dilli yetişmeleri öngörülmektedir. Bu da Türk kökenli öğrencilerin uyumuna önemli katkı sağlamaktadır. Uzun yıllardan bu yana Türkiye’den gönderilen öğretmenlerle güven dolu bir işbirliği yapılmaktadır. Eyalet Eğitim Bakanlığı da bunu teyit etmektedir Derslikler için 40 yıldan bu yana ücret talep edilmezken, şimdi aniden öğrenim yılının başlamasından hemen önce bir talepte bulunulmasını anlayamıyoruz.”

ÖĞRENCİLER MAĞDUR

“Eyalet Eğitim Bakanlığı ve ilçelerle görüşmeler yaptık. Muhataplarımız, resmi makamlardaki yetkililerin iki ülke arasındaki gergin siyasi durum muvacehesinde meseleye kritik yaklaşabileceklerini ima ettiler. Diğer taraflarla görüşmeksizin alınan bu tek taraflı kararın her şeyden önce anadil dersi görme hakkı olan çocuklar açısından iyi olmayacağı aşikardır. Veliler ve şahsım okul çocuklarının bu talep yüzünden mağdur olmalarını ve derslere devam edememelerini çok yazık buluyoruz.”

BAŞKA SEÇENEK YOK

“Mitte ilçesinde 17 okulda 571 öğrenci mağdur oldu. Veliler bizden derslerin sürdürülmesini talep ediyor. Bu dersler için şu anda başka bir seçenek de bulunmuyor. Bilindiği üzere konsolosluk Berlin eyaletinde yaklaşık 40 yıldan bu yana Türkçe anadil dersleri düzenliyor ve bu derslere yeterli derecede öğrenci katılıyor. Mitte ve Kreuzberg ilçelerindeki tüm okullarda Türkçe anadil derslerinden memnun olan ve 2017/2018 öğretim yılında da derslere devam etmek isteyen yeterli sayıda öğrenci bulunuyor. Anadil derslerinin temeli Kültür Bakanları Konferansı’nın 1971 yılında aldığı ilke kararına ve Avrupa Toplulukları Konseyi’nin göçmen işçilerin eğitimine ilişkin 1977 tarihli direktifine dayanmaktadır.”

DESTEK İSTİYORUZ

“Belediye Başkanı ve Eyalet Başbakanı olarak hem Berlin’deki 140 okul, hem de Friedrichshain/Kreuzberg ve Mitte ilçelerindeki okullarda 2017/2018 öğretim yılında ücretsiz konsolosluk dersi verilmesi bağlamında destek vermenizi sizden rica ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de öncelikle çocuklarımızın iyiliği için hareket etmeyi ve ilişkilerimizi işbirliği ve diyalog içinde sürdürmeyi memnuniyetle karşılayacağız.”