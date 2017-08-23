Türk yoga eğitmenini 'çok tatlısın' diyerek kovmuştu... Dava sonuçlandı

2013 yılında mahkemeye yansıyan olayda yoga hocası Dilek Edwards’ın Wall Street’te çalışan Charles Nicolai ve o dönemki kız arkadaşı Stephanie Adams’ı dava etmesiyle başladı.

Nicolai 33 yaşındaki Dilek Edwards'tan eğitim alıyordu. Ancak Nicolai “Çok tatlı olduğun için eşim kıskanabilir” diyerek Dilek Edwards'ı işten kovdu. Haksızlığa uğradığını düşünen Dilek soluğu mahkemede aldı.

Haksız bir biçimde işten atıldığını söyleyen Dilek, geçtiğimiz yıl Manhattan Mahkemesi’nden beklediğini elde edemedi. Hakim Shlomo Hagler, Dilek’in ayrımcılığa uğramadığını ve “güzel olmasının” işten atılmasına bir etkisinin olmadığını söyledi.

Fakat temyize giden duruşmada dün sonuç çıktı. Hakim David Friedman, “Dilek sadece Nicolai’nin ondan cinsel olarak etkilenmesi dolayısıyla işinden olmuştur. Bu New York Eyaleti İnsan Hakları Kanunu’na göre cinsiyet ayrımcılığına gider” ifadesini kullandı.

Dilek’in avukatı Maimon Kirschenbaum, ABD’nin çok satan gazetelerinden New York Post’a konuştu. Kirschenbaum, diğer mahkemelerin de Nicolai’yi desteklediğini söylerken, çok uğraştıklarını ve memnun olduklarını dile getirdi.