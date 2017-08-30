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    Türk yetkiliden sosyal medya uyarısı: Arakan petrol kavgasına meze yapılıyor

    hürriyet.com.tr
    30.08.2017 - 16:24 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 16:30

    Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serdar Çam, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’ın Arakan bölgesinde yaşananlarla ilgili bugün bir dizi çarpıcı tweet paylaştı. Geçen Ramazan ayında Arakan’daki Rohingya Müslümanlarına yardım göndermesine izin verilen tek yabancı kuruluş olan TİKA’nın Başkanı Çam, BM çözüm paketinin onaylandığı günlerde Myanmar güvenlik güçlerine yapılan saldırılara dikkat çekti, “Myanmar'da pek çok devlet ve çıkar grupları zengin petrol ve doğalgaz yataklarını kontrolü için kavgalarına Rohinyalıları meze yapıyor. Sosyal medyaya dikkat etmeli. Acıma duygularımız istismar edilmemeli; sonra gerektiğinde tüketilmiş olmamalı” dedi.

    TİKA Başkanı Serdar Çam'ın tweetleri şöyle:



















     

    İstanbul Kültür Üniversitesi'nin uluslararası ilişkiler uzmanı akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Bora Bayraktar da, Çam'ın tweetleri üzerine şunları yazdı:

     

     

     

     

    Etiketler: arakan , Arakan Müslümanları , Myanmar , Serdar Çam , TİKA
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