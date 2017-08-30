Türk yetkiliden sosyal medya uyarısı: Arakan petrol kavgasına meze yapılıyor

TİKA Başkanı Serdar Çam'ın tweetleri şöyle:
"MAZLUMUN HAKKINI KORUYABİLMEK İÇİN,— Serdar Çam (@serdar_cam) August 30, 2017
GÜÇLÜNÜN MASASINDA OLMAK GEREK"
1.Devlet işlerinde duygusallık,hamaset vb. ile değil akılla idare gerek
2.Dünyanın öbür ucunda yaşanan meselelere katkı vermek için doğru kanallardan haber alabilmeli,buna göre meselenin çözümüne katkı vermeliyiz— Serdar Çam (@serdar_cam) August 30, 2017
3.Yardım teşkilatları kısa dönemlik yardım dağıtım işlerini yapıp terki diyar ettiklerinde,oradaki mazlumlar onlarla yaşamaya devam etmekte— Serdar Çam (@serdar_cam) August 30, 2017
4.Özellikle azınlık olan mazlumların yaşamaya mecbur oldukları ülkelerdeki çaresizlik içindeki konumları güçlendirilmeli;zayıflatılmamalı— Serdar Çam (@serdar_cam) August 30, 2017
4.Özellikle azınlık olan mazlumların yaşamaya mecbur oldukları ülkelerdeki çaresizlik içindeki konumları güçlendirilmeli;zayıflatılmamalı— Serdar Çam (@serdar_cam) August 30, 2017
5.Sorumsuzca yapılan her haber&etkinlik,— Serdar Çam (@serdar_cam) August 30, 2017
onları daha çok çıkmaza düşürebileceği unutmamalı.
Vâkıf olamadığımız bölgeleri iyi çalışmalı
6.Myanmar'daki Rohinyalıların meselesi bugünün değil;yıllardır süregelen acı bir tablo.Vatandaşlıkları olmayan dışlanmış,ezilmiş mazlumlar..— Serdar Çam (@serdar_cam) August 30, 2017
7.Arada sıkışmış kalmış bir azınlığın dramı.Çözmek için birikim,tecrübe ve devlet kapasitesi gerekiyor.Çıkmazları çok;çözüm yolları tıkalı— Serdar Çam (@serdar_cam) August 30, 2017
8.Diasporanın dışarıdan abartılı ve yalan haber,foto vs.paylaşımları ile Myanmar'daki müslümanların dramı azalmaz,aksine katlayarak artar.— Serdar Çam (@serdar_cam) August 30, 2017
9.Geçtiğimiz Ramazan'da Rakain bölgesine girip 15000 aileye yardım yapma izni alabilen tek yabancı kuruluş TİKA olmuştu.Bu ayrıntı önemlidir— Serdar Çam (@serdar_cam) August 30, 2017
10.Çoğu yardım kuruluşları Arakan için topladıkları yardımları oraya giremedikleri için Bangladeş'te dağıtıp dönüyor.— Serdar Çam (@serdar_cam) August 30, 2017
Doğrular karışıyor..
11.Uzun yıllar militarizmin baskıları sonrası Myanmar'ın başına gelmiş yeni kadın lider Myanmar'ı darboğazdan çıkarmak&kalkındırmak istiyor.— Serdar Çam (@serdar_cam) August 30, 2017
12.Derin devlet her olumlu adımında elini zayıflatacak:insanları birbirine kırdırıyor;doğal olarak en fazla müslümanlar katlediliyor.— Serdar Çam (@serdar_cam) August 30, 2017
13.Maalesef her yerdeki gibi,sözde "dini ?!" terör grupların karakol baskınları polis katliamları vs. ile müslümanlara yaftalar geçiriliyor.— Serdar Çam (@serdar_cam) August 30, 2017
14.Bu kargaşaların arkasında isimlerini vermeye gerek olmayan büyük devletlerin iştahlı çıkar çatışmaları yatıyor:— Serdar Çam (@serdar_cam) August 30, 2017
ZENGİN DOĞALGAZ YATAKLARI
15.ilginç ayrıntı:— Serdar Çam (@serdar_cam) August 30, 2017
Rohinyalıların da desteklediği BM çözüm paketi 24Ağustos'da Myanmar hükümeti açıklıyor;25'inde 30karakolda katliam oluyor
16.Sosyal Medyaya dikkat etmeli;Acıma duygularımız istismar edilmemeli;sonra gerektiğinde tüketilmiş olmamalı.https://t.co/utg992Cp2h— Serdar Çam (@serdar_cam) August 30, 2017
17.SONUÇ:— Serdar Çam (@serdar_cam) August 30, 2017
Myanmar'da Pek çok devlet&çıkar grupları zengin petrol&doğalgaz yataklarını kontrolü için kavgalarına Rohinyalıları meze yapıyor..
İstanbul Kültür Üniversitesi'nin uluslararası ilişkiler uzmanı akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Bora Bayraktar da, Çam'ın tweetleri üzerine şunları yazdı:
Çin'in Malaka (dar) Boğazı'nı by-pass etmesini sağlayacak, bağımlılığını azaltacak bir okyanusa çıkış kıyısı Arakan. pic.twitter.com/VSp3opDbpw— Bora Bayraktar (@Bora_Bayraktar) August 30, 2017
Çin geçen 10 yılda Kyaukpu'da derin liman, Sittwe'de askeri deniz üssü kurdu. Burası Pakistan'ın Gwadar Limanı kadar önemli ve hayati.— Bora Bayraktar (@Bora_Bayraktar) August 30, 2017
Ayrıca Arakan'dan Çin'in Yunnan eyaletine 2380 km'lik boru hattı çekildi. Tamamı ABD baskısını aşmak için gerçekleştirildi. pic.twitter.com/GyTZ05Ne4g— Bora Bayraktar (@Bora_Bayraktar) August 30, 2017
Çin Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) ile Arakan-Çin hattı tamamen ABD'nin Asya kuşatmasına karşı Pekin'in hamleleri olarak öne çıkıyor. pic.twitter.com/ewBguXmF6a— Bora Bayraktar (@Bora_Bayraktar) August 30, 2017
Trump'ın yeni Afganistan stratejisi, Pakistan'a yönelik baskının artması bu çerçevede anlam kazanıyor.— Bora Bayraktar (@Bora_Bayraktar) August 30, 2017
Bu açıdan tekrar Sayın Çam'ın bu silsilesi, Arakan Müslümanlarının yaşadığı zulmün nereden kaynaklandığının çözümlenmesi çok önemli. https://t.co/IMvFpWpoQ0— Bora Bayraktar (@Bora_Bayraktar) August 30, 2017