Türk yatırımcılar Almanya’ya koşuyor

“ÜLKELER arasında siyasi krizler aşılır. Türkiye ile Almanya arasında yaşanan siyasi krizin aşılması için de ilk adımlar atıldı. Önümüzdeki dönemde ticari ilişkiler daha da artacak. TDİHK olarak biz de bu yönde yoğun çalışıyoruz. Türkiye’den gelen şirketlere ücretsiz danışmanlık yapıyoruz. Alman şirketlerini, Türkiye'de yatırım yapmaya yönlendiriyoruz. Türkiye’de sermayesi olan şirketler, Almanya’ya yöneldi. Şirket evlilikleri arttı. Almanya, inşaat şirketleri için cazibe merkezi oldu. Otel yatırımları var. Türklerin otel talebi karşılanamıyor. O yüzden otel fiyatları da oldukça yükselmeye başladı. Türk işadamları Almanya'da arsa alıp buralara bina yapmaya başladı.”

TESLİM ETMEK ÇOK ZOR

“1990’lı yıllarda da Almanya’da Türk inşaat furyası vardı. Ancak o dönemde inşaat şirketleri genellikle başkasının inşaatını üstleniyordu. Tıpkı Rusya’da yaptıkları gibi. Almanya’da inşaatları teslim etmek çok zor. En ufak bir eksiklikte alacağınız paranın bir kısmı kesiliyor. Nitekim o dönemde birçok şirket bu yüzden zarar etti. Şimdi Türk inşaat şirketleri kendi binalarını yapıp, kendileri satıyor. Dolayısıyla riskleri de aza indiriyorlar.”

KOLAYLIK SAĞLANIYOR

“Almanya, Türkiye’den gelip yatırım yapan Türklere kolaylık sağlıyor. Avrupa Birliği’nin fonlarından yararlandırıyor. Almanya’ya yönelmenin başlıca nedenlerinden biri, ticari anlamda Almanya’ya ve Alman ürünlerine olan güven. Ayrıca ülkenin istikrarlı olması da cazip bir neden. Aynı şekilde Alman şirketleri de Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor. Siemens, son enerji ihalesini aldı. Mercedes, Türkiye’ye büyük bir yatırım yapma hazırlığında. Şu anda Türkiye’de yatırım yapan 6 bin 800 kadar Alman şirketi var.”